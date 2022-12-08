专家警告：圣诞节期间进行慈善捐款时要警惕骗局

SBS 普通话电台其他收听方式 专家警告：圣诞节期间进行慈善捐款时要警惕骗局Play05:16SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.83MB)Published 8 December 2022 at 7:15pmBy Tom CanettiSource: SBS 随着今年数据泄露事件的激增，专家们警告说，圣诞节临近的时期将会出现更多的骗局。Published 8 December 2022 at 7:15pmBy Tom CanettiSource: SBS国家慈善监管机构敦促每个人在这个节日期间向慈善机构捐款之前要谨慎。今年到目前为止，已经因假慈善骗局而损失了数十万澳元。在2022年年度网络威胁报告中，澳大利亚网络安全中心（ACSC）收到了超过76000份网络犯罪报告，比上一财政年度增加了近13%。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年12月8日）SBS普通话晚新闻（08/12/2022）澳美两国宣布了加强军事合作的计划澳中两国前任与现任大使出席线上研讨会 纪念建交50周年