专家警告：圣诞节期间进行慈善捐款时要警惕骗局

国家慈善监管机构敦促每个人在这个节日期间向慈善机构捐款之前要谨慎。





今年到目前为止，已经因假慈善骗局而损失了数十万澳元。





在2022年年度网络威胁报告中，澳大利亚网络安全中心（ACSC）收到了超过76000份网络犯罪报告，比上一财政年度增加了近13%。





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