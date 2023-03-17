“假装直到学会”刘宪华和刘逸云的语言学习秘籍

想知道明星是如何快速地学习一门新语言吗？



因为工作需要，他们必须快速融入当地人的圈子里，那他们的技巧是什么呢？



多种语言和文化的熏陶为他们的音乐创作带来了什么新灵感呢？



他们又是如何在遇到困难时调节自己的情绪呢？



刘宪华和刘逸云在SBS中文普通话，为您分享自己的故事。



