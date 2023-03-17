“假装直到学会”刘宪华和刘逸云的语言学习秘籍

Henry Liu

刘宪华Henry（左），刘逸云Amber（右）

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Sonica亚洲音乐节联手维多利亚艺术中心（Arts Centre Melbourne）在后疫情时代为澳大利亚的观众带来了第一场亚洲流行音乐节。其中，两位大家熟知的音乐人刘宪华和刘逸云被粉丝们称为“语言天才”，点击收听他们的外语学习秘籍。

想知道明星是如何快速地学习一门新语言吗？
因为工作需要，他们必须快速融入当地人的圈子里，那他们的技巧是什么呢？
多种语言和文化的熏陶为他们的音乐创作带来了什么新灵感呢？
他们又是如何在遇到困难时调节自己的情绪呢？
刘宪华和刘逸云在SBS中文普通话，为您分享自己的故事。

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