“假装直到学会”刘宪华和刘逸云的语言学习秘籍

“假装直到学会”刘宪华和刘逸云的语言学习秘籍Play08:40刘宪华Henry（左），刘逸云Amber（右）下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.92MB) Sonica亚洲音乐节联手维多利亚艺术中心（Arts Centre Melbourne）在后疫情时代为澳大利亚的观众带来了第一场亚洲流行音乐节。其中，两位大家熟知的音乐人刘宪华和刘逸云被粉丝们称为“语言天才”，点击收听他们的外语学习秘籍。想知道明星是如何快速地学习一门新语言吗？因为工作需要，他们必须快速融入当地人的圈子里，那他们的技巧是什么呢？多种语言和文化的熏陶为他们的音乐创作带来了什么新灵感呢？他们又是如何在遇到困难时调节自己的情绪呢？刘宪华和刘逸云在SBS中文普通话，为您分享自己的故事。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes自信地做一个温柔有力的女企业家：华人商业女性孙玲访谈SBS早新闻（3月17日）【安居澳洲】如何解决离婚纠纷 避免上法庭离婚？【健身课堂】乘坐热气球初体验