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【园艺热线】种植防涝小贴士之：建菜畦或起高垄

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Published 13 August 2022 at 12:30pm
By Zhang Chongyan
Presented by Yuye Lu, Zhang Chongyan
Source: SBS

面对多雨天气，自家后院要如何“因地制宜、对症下药”，做好相应的防涝改造？本期的园艺热线，园艺高手张崇炎要接着上期和您分享种植防涝的方式方法。

Published 13 August 2022 at 12:30pm
By Zhang Chongyan
Presented by Yuye Lu, Zhang Chongyan
Source: SBS
这两年天气不正常，澳洲从干旱变成多雨，不少人辛辛苦苦种的菜、豆、块茎植物都烂在地里。这都是雨水太多，植物的根长期无法呼吸而腐烂。

根据原住民的经验，澳洲的干旱和多雨天气大约六七年变换。所以我们需要从排水、防涝、遮雨方面下手。以减少我们的努力成果损失。

上两期分享：
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【园艺热线】种植防涝小贴士之：提高土壤疏水性
地栽的先要选择地势高的地方，这样雨水不会停留而变成水田。

由于某些原因无法选择位置，可以建30-40公分以上高度菜床，积水严重的应该在菜床底部铺一层石子，让根系远离积水。

如果有兴趣的还可以做成带腿的高架菜床，不怕淹水又不用弯腰。

在平地不容易排水，种一般叶菜可以采用建菜畦提高土面，周围有沟排水。畦面到沟底最好有20公分，有利排水和减少根系周围的水分。

菜畦的宽度不宜太宽，以容易从两边够到中间，一般不超过一米。
菜畦
如果种比较大型的植物如玉米或者红薯、番茄、草莓、土豆、花生、萝卜,瓜之类由于根系发达,可以起30公分高度高垄。

起垄容易排水，土壤疏松透气有利根系发育生长块根膨大。

垄中间有一条沟便于施肥浇水，水肥不易流失。

在古代历史上由于中国农民用畦，垄和用粪便做肥的方法，使农作物产量是西方的十倍。为中国成为世界上最强盛国家奠定物质基础。

所以菜畦和垄是古代中国农民伟大发明。
高垄

遮雨

除了排水还可以遮雨减少雨水进入土壤。

最好能做个透明塑料棚，透光又遮雨，冷天又保暖。

盆栽的除了把花盆移到屋檐下避雨。

比较大的花盆有几十斤重就不方便移动，可以用塑料薄膜给植物做个围裙减少雨水进入花盆，又能防止杂草生长。

当然，这不一定适合所有的盆栽，可以根据具体的盆栽做改进。
透明塑料棚遮雨
园艺热线每月第4个周六早上8点15分在SBS普通话电台播出，欢迎您拨打热线电话1300 799 323提出问题，参与节目，听专家在电波中为您答疑解惑。

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