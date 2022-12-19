【健身课堂】悉尼的李小龙功夫迷们

SBS 普通话电台其他收听方式 【健身课堂】悉尼的李小龙功夫迷们Play08:05SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.41MB)Published 20 December 2022 at 10:50amBy Lucy ChenSource: SBS 不久前，在李小龙诞辰82周年的纪念日，悉尼“龙迷”罗发祥先生在李小龙的纪念铜像前进行了表演。Published 20 December 2022 at 10:50amBy Lucy ChenSource: SBS在悉尼生活的华人罗发祥先生是悉尼“龙迷会”的会长，他说，他和著名的武术明星李小龙是同乡，而且还师出同门。罗先生多年来一直自己练习咏春拳，还在悉尼收了不少徒弟。他说，他很高兴看到很多华侨弟子前来学习，这样咏春拳才不会失传。不久前在李小龙诞辰82周年的纪念日，罗先生在李小龙的纪念铜像前进行了表演，马上吸引了两位当地“老外”拜师学艺。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes年关将至，如何应对房贷利率升高的担忧？【观点】【健身课堂】在悉尼学习女子防身技巧南天寺迎来新年朝山大会【现场说法】安全带没系好被罚款 可能免罚的“牛奶工抗辩”是什么？