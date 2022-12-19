【健身课堂】悉尼的李小龙功夫迷们

在悉尼生活的华人罗发祥先生是悉尼“龙迷会”的会长，他说，他和著名的武术明星李小龙是同乡，而且还师出同门。





罗先生多年来一直自己练习咏春拳，还在悉尼收了不少徒弟。



他说，他很高兴看到很多华侨弟子前来学习，这样咏春拳才不会失传。





不久前在李小龙诞辰82周年的纪念日，罗先生在李小龙的纪念铜像前进行了表演，马上吸引了两位当地“老外”拜师学艺。





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