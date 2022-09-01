健身课堂: “早期肚皮舞的编舞灵感来源于诗歌”：习舞爱好者Vivien张

本期的健身课堂节目中，在悉尼一所肚皮舞学校学习肚皮舞的Vivien张将跟我们分享她学习跳肚皮舞的经历。



Vivien 张 in her belly dance costume 她在接受采访时介绍说，肚皮舞的风格不仅仅有性感的，还有优雅的和俏皮的。





而且，肚皮舞最先的编舞者是一名男性，早期肚皮舞的编舞灵感来源于诗歌。





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