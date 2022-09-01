健身课堂: “早期肚皮舞的编舞灵感来源于诗歌”：习舞爱好者Vivien张

SBS 普通话电台其他收听方式 健身课堂: “早期肚皮舞的编舞灵感来源于诗歌”：习舞爱好者Vivien张Play07:53SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.22MB)Published 1 September 2022 at 12:08pm, updated 10 minutes ago at 12:12pmBy Lucy ChenSource: SBS “早期肚皮舞的编舞灵感来源于诗歌。”习舞爱好者Vivien张介绍说。 （点击图片收听完整采访）Published 1 September 2022 at 12:08pm, updated 10 minutes ago at 12:12pmBy Lucy ChenSource: SBS本期的健身课堂节目中，在悉尼一所肚皮舞学校学习肚皮舞的Vivien张将跟我们分享她学习跳肚皮舞的经历。Vivien 张 in her belly dance costume她在接受采访时介绍说，肚皮舞的风格不仅仅有性感的，还有优雅的和俏皮的。而且，肚皮舞最先的编舞者是一名男性，早期肚皮舞的编舞灵感来源于诗歌。Advertisement（点击文首图片收听完整采访）SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes火车班次被削减75% 悉尼火车再陷瘫痪状态耗资2.5亿澳元捐款 澳大利亚传染病研究所获将于2025年建成【安居澳洲】为什么在怀孕早期进行产检如此重要？悉尼国际会议中心用3-D技术展示成为殖民地以前的悉尼