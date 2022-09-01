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健身课堂: “早期肚皮舞的编舞灵感来源于诗歌”：习舞爱好者Vivien张

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Published 1 September 2022 at 12:08pm, updated 10 minutes ago at 12:12pm
By Lucy Chen
Source: SBS

“早期肚皮舞的编舞灵感来源于诗歌。”习舞爱好者Vivien张介绍说。 （点击图片收听完整采访）

Published 1 September 2022 at 12:08pm, updated 10 minutes ago at 12:12pm
By Lucy Chen
Source: SBS
本期的健身课堂节目中，在悉尼一所肚皮舞学校学习肚皮舞的Vivien张将跟我们分享她学习跳肚皮舞的经历。
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Vivien 张 in her belly dance costume
她在接受采访时介绍说，肚皮舞的风格不仅仅有性感的，还有优雅的和俏皮的。

而且，肚皮舞最先的编舞者是一名男性，早期肚皮舞的编舞灵感来源于诗歌。

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（点击文首图片收听完整采访）

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