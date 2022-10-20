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健身课堂：庆祝排灯节 跳宝莱坞舞蹈健身

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Published 20 October 2022 at 8:00pm
By Lucy Chen
Source: SBS

The Diwali Festival， 常被译为排灯节、万灯节、光明节、屠妖节，是印度教徒四大节日之一，时间是在每年的10-11月，被称为印度的新年。

Published 20 October 2022 at 8:00pm
By Lucy Chen
Source: SBS
今年的排灯节（Diwali）是10月22日-10月26日。

我们总说，每逢佳节胖三斤，排灯节会连续庆祝五天，虽然每天庆祝的重点不同，但是亲友相聚，美食总是少不了的。
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不过，印度歌舞节奏欢快，特别适合在节日的时候表演和让大家参与和娱乐，也有助于帮助人们消化掉一些热量。
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下面我们就一起来了解在澳洲这个多元文化社会中，人们是怎么庆祝排灯节的？
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