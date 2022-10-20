健身课堂：庆祝排灯节 跳宝莱坞舞蹈健身

今年的排灯节（Diwali）是10月22日-10月26日。





我们总说，每逢佳节胖三斤，排灯节会连续庆祝五天，虽然每天庆祝的重点不同，但是亲友相聚，美食总是少不了的。



不过，印度歌舞节奏欢快，特别适合在节日的时候表演和让大家参与和娱乐，也有助于帮助人们消化掉一些热量。