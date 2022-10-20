健身课堂：庆祝排灯节 跳宝莱坞舞蹈健身

SBS 普通话电台其他收听方式 健身课堂：庆祝排灯节 跳宝莱坞舞蹈健身Play10:23SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (9.51MB)Published 20 October 2022 at 8:00pmBy Lucy ChenSource: SBS The Diwali Festival， 常被译为排灯节、万灯节、光明节、屠妖节，是印度教徒四大节日之一，时间是在每年的10-11月，被称为印度的新年。Published 20 October 2022 at 8:00pmBy Lucy ChenSource: SBS今年的排灯节（Diwali）是10月22日-10月26日。我们总说，每逢佳节胖三斤，排灯节会连续庆祝五天，虽然每天庆祝的重点不同，但是亲友相聚，美食总是少不了的。不过，印度歌舞节奏欢快，特别适合在节日的时候表演和让大家参与和娱乐，也有助于帮助人们消化掉一些热量。Advertisement下面我们就一起来了解在澳洲这个多元文化社会中，人们是怎么庆祝排灯节的？宝莱坞舞蹈作为健身项目对身心有什么好处？分享Latest podcast episodes即将公布的财政预算案能解决签证审理积压问题吗？SBS晚新闻（22/10/2022）创新企业如何面对疫情和通胀挑战？【企业家访谈】美国中期选举对其民主制度或将是一个考验