健身课堂：退休华人Jack曲的徒步和露营生活

SBS 普通话电台其他收听方式 健身课堂：退休华人Jack曲的徒步和露营生活Play09:20SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.55MB)Published 4 October 2022 at 12:28pmBy Lucy ChenSource: SBS 年近66岁的华人Jack曲先生几乎每两周就会出去露营一次。Published 4 October 2022 at 12:28pmBy Lucy ChenSource: SBS在天气好的时候，年近66岁的华人Jack曲拿起钓鱼竿或者拿起徒步杖，说走就走。他不但自己喜爱徒步、露营这些户外活动，而且他还影响了他的老伴。Mr. Qu and his wifeAdvertisementREAD MORE健身课堂:自由潜水曲先生说，他非常希望喜欢打麻将的老伴也可以多点时间带上他的麻将友们一起出去徒徒步。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE健身课堂：成人移民初学游泳技能【健身课堂】瑜伽入门者须知健身课堂：减肥时能吃肉吗？健身课堂：疫情促使健身达人的家人主动“撸铁”分享Latest podcast episodes【现场说法】个人信息被盗，究竟如何是好？SBS早新闻 (2022年10月4日)澳洲有哪些安全的更年期雌激素补充药物？乌克兰宣布控制了重镇莱曼 俄罗斯吞并条约被该国法院裁定符合其宪法