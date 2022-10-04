健身课堂：退休华人Jack曲的徒步和露营生活

在天气好的时候，年近66岁的华人Jack曲拿起钓鱼竿或者拿起徒步杖，说走就走。





他不但自己喜爱徒步、露营这些户外活动，而且他还影响了他的老伴。



Mr. Qu and his wife

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曲先生说，他非常希望喜欢打麻将的老伴也可以多点时间带上他的麻将友们一起出去徒徒步。



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