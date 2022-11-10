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澳洲国防机密或已被泄露 部长宣布展开紧急审查

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Published 10 November 2022 at 7:38pm
By Tina Quinn
Source: SBS

澳洲国防部启动了一项紧急审查。 此前，有报告称，中方曾联系前澳大利亚国防部飞行员前往中国帮助训练其军队。

Published 10 November 2022 at 7:38pm
By Tina Quinn
Source: SBS
近日，澳大利亚国防部长理查德·马勒斯（Richard Marles）证实，澳洲高度敏感的国家机密可能已被泄露。

此前有报道称，北京一直试图招募退休的西方飞行员来帮助训练其军队。

根据一项相关法律，国防部已经对上述情况展开调查。

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这项紧急审查是在上个月的初步调查之后进行的。

国防部秘书长格雷格·莫里亚蒂（Greg Moriarty）确认一些案件正在调查中，但他不愿透露更详细的情况。

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