澳洲国防机密或已被泄露 部长宣布展开紧急审查

近日，澳大利亚国防部长理查德·马勒斯（Richard Marles）证实，澳洲高度敏感的国家机密可能已被泄露。





此前有报道称，北京一直试图招募退休的西方飞行员来帮助训练其军队。





根据一项相关法律，国防部已经对上述情况展开调查。





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这项紧急审查是在上个月的初步调查之后进行的。





国防部秘书长格雷格·莫里亚蒂（Greg Moriarty）确认一些案件正在调查中，但他不愿透露更详细的情况。





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