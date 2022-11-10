澳洲国防机密或已被泄露 部长宣布展开紧急审查

SBS 普通话电台其他收听方式 澳洲国防机密或已被泄露 部长宣布展开紧急审查Play04:31SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.14MB)Published 10 November 2022 at 7:38pmBy Tina QuinnSource: SBS 澳洲国防部启动了一项紧急审查。 此前，有报告称，中方曾联系前澳大利亚国防部飞行员前往中国帮助训练其军队。Published 10 November 2022 at 7:38pmBy Tina QuinnSource: SBS近日，澳大利亚国防部长理查德·马勒斯（Richard Marles）证实，澳洲高度敏感的国家机密可能已被泄露。此前有报道称，北京一直试图招募退休的西方飞行员来帮助训练其军队。根据一项相关法律，国防部已经对上述情况展开调查。Advertisement这项紧急审查是在上个月的初步调查之后进行的。国防部秘书长格雷格·莫里亚蒂（Greg Moriarty）确认一些案件正在调查中，但他不愿透露更详细的情况。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（10/11/2022）澳洲总理：与习近平主席的会面是“积极的事情”SBS早新闻（11月10日）塔州州长向被虐待的儿童受害者道歉