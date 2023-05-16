【SBS新闻快报】当局拨款数百万澳元成立澳大利亚国家反诈中心

要点： 数据显示，诈骗的平均损失约为2万澳元；

该中心将由澳大利亚竞争和消费者委员会管理；

该中心将在今年7月前成立并投入运营。

一个耗资数百万澳元的新反诈中心将成为政府打击欺诈的最新工具。





在最近的联邦预算案中，政府拨款8600多万澳元用于建立国家反诈中心，该中心将在7月前投入运营。





该中心将由澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）管理，并将与政府机构、银行、电信公司和在线平台建立合作伙伴关系，以阻止诈骗的发生。





助理国库部长斯蒂芬·琼斯（Stephen Jones）说，合作伙伴之间的信息共享将至关重要，以努力在客户的钱被骗走之前阻止诈骗犯罪。





“我们将及时干预诈骗活动，以确保（骗子）窃取钱财的不法行为变得越来越难，”他周一告诉澳广（ABC）电视台。





“如果我们收到报告说有一个针对大多数小企业的骗局......我们希望能够通知银行，我们希望能够通知小型企业组织，我们希望能够尽快通知执法部门。”





据估计，2022年澳大利亚人因诈骗损失超过30亿澳元，这一数字是2020年的五倍。





数据显示，诈骗的平均损失约为2万澳元。





琼斯说，新的反诈中心将在政府各部门之间共享信息以实时阻止诈骗，并在提高消费者的反诈意识方面发挥作用。





他说：“我们还将成立联合工作小组，这就像一个突击小队，我们将对某些类型的骗局进行打击，并与骗子展开斗争，保管他们不得安宁。”





“如果我们正在进行破坏活动，我们需要银行拥有的能力、破坏力和情报，与执法部门合作，与ACCC和其他机构合作，以确保我们能够追击这些骗子。”





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