【安居澳洲】夫妻分居后如何就孩子看护权达成协议？

澳大利亚《家庭法》适用于已婚父母、同居父母或同性父母，以及祖父母等照顾者。





它确保儿童有权与父母双方保持有意义的关系，而无需对家庭中的性别或育儿角色做出任何假设。





因此，在分居后，父母双方均无权自动单独照顾孩子或代表另一方做出决定。





贝内德特·格兰丁内提（Bernadette Grandinetti ）是维多利亚法律援助署的代理项目经理。 她解释了法律如何划分父母责任。



《家庭法》假定父母责任平等分担。这意味着考虑父母责任的起点：即对孩子做出重大长期决定是为了平等分担父母责任 ，它在父母之间共享。 Bernadette Grandinetti, Acting Program Manager, Victoria Legal Aid

然而，重要的是要注意，只有法院可以阻止父母与孩子见面，例如在家庭暴力的情况下。





平等分担育儿责任意味着父母双方都必须在经济上支持孩子。



Equal shared parental responsibility means both parents must support the child financially. Credit: PeopleImages/Getty Images 但这并不意味着孩子必须与父母双方相处相同的时间。格兰丁内提女士解释说，父母应该共同确定最合适的安排。





“许多分居的人能够在他们之间做出育儿安排。如果父母确实达成协议，可以是非正式的口头协议，或者他们可以写下来并签署该协议，这就成为我们所说的育儿协议”计划。”





育儿计划可以包括关于持续财务安排的协议。





据 ACT澳大利亚首都领地妇女法律服务高级律师史灵·法格哈尼（ Shireen Faghani） 介绍，育儿计划没有规定的格式可遵循。





“基本上，父母双方坐下来写下他们对孩子的育儿安排。你可以把‘育儿计划’放在最上面，你给它写上日期，上面可能会写，例如，孩子 这些天是和妈妈在一起，这些天是和爸爸在一起。作为父母，你们可能会有一些关于如何就孩子问题进行沟通的指导方针。”



Little girl feeling sad while her parents are arguing in the background. Credit: skynesher/Getty Images 育儿计划的目的是减少分居后的冲突，尤其是当父母之间可能出现沟通不畅时。 但是，育儿计划不是具有法律约束力的文件。





“因此，如果一个人不再遵循育儿计划，你不能把那个父母告上法庭。育儿计划是灵活的。你可以随着孩子长大和他们的需求改变而改变它们。但最终你只能制定一个育儿计划，如果您和您的前伴侣可以达成一致的话。有时您需要调解人或第三方的帮助来帮助您达成协议。”





如果双方已经就育儿安排达成协议并且您想使其具有法律约束力，您可以在线向澳大利亚联邦巡回法院和家庭法院申请育儿同意令。





如果父母双方无法达成协议，下一步通常是解决家庭纠纷。





贝内德特·格兰丁内提说：“这允许双方在调解员的协助下就育儿安排进行谈判。澳大利亚各地的法律援助委员会为有资格获得经济援助的客户提供法律协助调解。对于分居的人，也有基于社区和私人调解的选择。 ”



When parents can’t reach an agreement, a family law court will make a decision based on the child's best interests. Source: Moment RF / LOUISE BEAUMONT/Getty Images 澳大利亚联邦巡回法院和家庭法院的高级司法登记官安妮·玛丽亚·赖斯（ Anne-Marie Rice） 说，大多数分居父母在不诉诸法庭的情况下达成父母协议。





“众所周知，父母之间达成的协议在减少冲突和为孩子创造确定性方面更有效。大多数父母都希望实现这一目标，包括那些上法庭的人。即使你去法庭是因为你无法达成协议，最终在法官面前进行判决的可能性非常低。”



法院将帮助您找到安全协商的方法，以达成对您和您的孩子都有效的协议。 Senior Judicial Registrar Anne-Marie Rice, Federal Circuit and Family Court of Australia.

赖斯女士强调，法院有义务帮助父母尽快并尽可能经济高效地解决纠纷。 但是，上法院从来都不是首选。





“我认为在家庭法系统中工作的每个人都会说法院是不得已才去的地方。但是任何想向法院申请关于孩子的正式命令的人都必须这样做首先尝试与另一方父母达成协议，这意味着他们必须参加由注册的家庭纠纷解决从业者进行的调解，并且该家庭必须获得证明以确认无法达成协议。”





家庭纠纷解决从业者 (FDRP) 是经过专门培训的调解员组成的机构，负责处理有冲突的家庭事宜。





您可以在家庭关系中心的网站上找到FDRP列表，包括它们的位置和费用。





此外，私人调解员提供这项服务，通常收费较高。





家事法庭提供在线资源，帮助您在不涉及法庭的情况下达成协议。 您也可以联系法律援助服务或访问Family Relationships Online寻求帮助。



When planning to move overseas or interstate with your child, consent from the other parent is required unless you are seeking a court order. Credit: MoMo Productions/Getty Images 赖斯女士说，如果你参加家庭纠纷解决计划（Family Dispute Resolution），就不需要律师。“您对风险的任何担忧，包括与家庭暴力有关的问题，都将在任何谈判之前与您私下讨论。还可以讨论包括翻译或其他支持服务在内的问题。FDRP负责确保谈判顺利进行而且是安全和适当的。否则，其中一个人可以向法院申请帮助。”





如果您收到另一方家长的参加FDR的邀请，请仔细考虑，有疑问时寻求法律建议。





如果您选择不参加，可能会在没有您的意见的情况下做出决定。





当父母无法达成协议时，家庭法庭将根据《家庭法》，根据孩子的最大利益做出决定。 法院命令在孩子年满18岁之前一直有效。 但是，法院命令的具体细节因案件而异。





赖斯女士说：“法院命令是一份正式的书面文件，规定了当事方必须就所涉及的儿童或财务事项采取的行动。命令可以在双方同意的情况下作出，也可以由登记员或法官在听证会上做出。命令中规定的事项对所有各方均具有约束力。这意味着如果父母一方不按照命令的要求去做（例如，没有在规定的时间将孩子带到另一位父母那里） ，法院可以执行该命令并处理违约行为。”





法院非常重视所发出的命令文件，违反法院命令可能会导致严重后果。





如果您要在法庭上陈述您的案件，需要提交几份书面文件，并且必须确定是否对儿童造成任何风险。





法院网站提供了所有必需文件的清单。 该网站提供视频以帮助您入门，并可根据需要安排翻译服务。





法格哈尼女士说，在计划与您的孩子一起移居海外或跨州时，除非您寻求法院命令，否则必须征得另一方父母的同意。





“这真的是你需要与律师交谈的时候，因为在提出搬迁申请时法院会考虑很多因素。它会考虑安全问题，搬迁是否意味着他们会离家庭更近和得到更多支持，以及财务方面的考虑。”





如果您感到有压力同意特定的育儿安排，尤其是在您遭受家庭暴力的情况下，那么在做出任何决定之前咨询律师是很重要的。





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