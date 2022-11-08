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【健身课堂】如何通过运动塑身？

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Published 8 November 2022 at 11:53am, updated 43 minutes ago at 12:11pm
By Lucy Chen
Source: SBS

“健身教练会根据学员的身材特点，设计不同的动作，通过练某些部位的肌肉来为原本的身材添砖加瓦，以达到比例上的相对完美。”华人健身教练Jessie张说。

Published 8 November 2022 at 11:53am, updated 43 minutes ago at 12:11pm
By Lucy Chen
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华人健身教练Jessie张不久前获得了新州一个健美比赛比基尼组别的冠军。

Jessie平常的工作是一名健身教练，但是她说自己的身材是属于比较“薄”的类型，就是看起来比较苗条纤细。

她说，因为疫情，她可以有更充裕的时间对自己进行训练和备赛。

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Jessie说，健身教练在帮学院制定训练计划时有点像是在“砌墙”，也就是说，教练会根据学员的身材特点，设计不同的动作，通过练某些部位的肌肉来为原本的身材“添砖加瓦”，以达到比例上的相对完美。

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