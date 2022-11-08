SBS 普通话电台其他收听方式 【健身课堂】如何通过运动塑身？Play08:32SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.82MB)Published 8 November 2022 at 11:53am, updated 43 minutes ago at 12:11pmBy Lucy ChenSource: SBS “健身教练会根据学员的身材特点，设计不同的动作，通过练某些部位的肌肉来为原本的身材添砖加瓦，以达到比例上的相对完美。”华人健身教练Jessie张说。Published 8 November 2022 at 11:53am, updated 43 minutes ago at 12:11pmBy Lucy ChenSource: SBS华人健身教练Jessie张不久前获得了新州一个健美比赛比基尼组别的冠军。Jessie平常的工作是一名健身教练，但是她说自己的身材是属于比较“薄”的类型，就是看起来比较苗条纤细。她说，因为疫情，她可以有更充裕的时间对自己进行训练和备赛。AdvertisementJessie说，健身教练在帮学院制定训练计划时有点像是在“砌墙”，也就是说，教练会根据学员的身材特点，设计不同的动作，通过练某些部位的肌肉来为原本的身材“添砖加瓦”，以达到比例上的相对完美。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes华人留学生分享在澳找工作的方法【安居澳洲】澳大利亚的媒体是怎样运作的？【现场说法】491转191签证需要注意哪些条款？澳税务局采取措施消除“挂名董事”现象