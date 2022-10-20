家有自闭症儿童 如何寻求NDIS的支持？

据估计，在澳大利亚每100人中就有1人患有自闭症谱系障碍（ASD），在2018年有20.52万澳大利亚人患有自闭症，比2015年的16.4万增加了25.1%。





但对于很多自闭症患者来说，并非所有人都了解其实可以寻求NDIS，即澳大利亚国家残障保险计划的支持和帮助。





据非盈利机构ACDA（澳大利亚华人残疾人协会）的Summer Li说：“NDIS有个很特殊的地方，对7岁以下的儿童，任何发育上的延迟和障碍，也是给予资助的。”





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ACDA主要为在澳华人及其家人免费提供残疾相关的支持和协助，比如如何申请NDIS、如何找到相关专家等。





NDIS的基本申请条件包括年龄65岁以下、为在澳居住的澳大利亚公民或永久居民及具有永久性损伤引起的残疾。





而针对7岁以下儿童的发育迟缓及障碍，NDIS也可以提供一系列的支持来进行早期干预，常见的支持包括包括物理治疗以帮助发展运动技能、言语治疗帮助提高沟通能力等。





“这种发育上的延迟及障碍其实不属于我们传统意义上所说的残疾，这也是为什么对于这样年轻的家庭可能会忽视的地方。”





而这种不了解NDIS可为自闭症儿童提供帮助的情况在ACDA所帮助的华人家庭中并不少见，Summer表示：“大多数（华人）家庭不知道NDIS的存在，尤其对7岁以下孩子的家庭。”





“他们也很羞于说出自己的顾略，所以很多时候不知道NDIS是可以帮助他们的，”她说，“我们所说的这些问题其实不是个例，基本上都普遍存在。”



根据澳大利亚自闭症意识协会的网站信息，对自闭症患者的诊断并非仅仅是或者否如此单一的，而是会由语言病理学家、心理学家和儿科医生等专业人士来确定严重程度，从一到三级不等，而其中涉及到大量准备工作，包括填写早期干预表格、提供相关文件、参加NDIS计划会议等，其中可能需要相应的机构或人员的帮助。





当然，作为一项国家计划，NDIS所涵盖的范围十分广泛，它是澳大利亚首个为残障人士制定的国家计划，可以为所有残障人士提供其社区服务的信息和与之的联系，例如医生、体育俱乐部、援助团体、图书馆和学校以及每个州和领地政府所提供的援助的相关信息。





据Summer介绍：“我们（ACDA）很多的工作是作为一个倡导者来告诉大家NDIS这个系统可以帮助到大家，也会对大家进行指导，如何获得清晰、明确的信息。”





“我们会定期举行线上和线下讲座，介绍信息，同时也帮助在澳华人残疾人家庭获得帮助。”





她同时呼吁，希望华人残疾人家庭真的从心里走出来，不要抵触与人分享自己的困难，才能得到需要的帮助。





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