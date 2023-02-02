【安居澳洲】在澳大利亚如何得到流产医疗服务

大约有40%的澳大利亚女性发现自己意外怀孕。 其中，大约30%以流产告终，大多数流产发生在怀孕12周之前。





莫纳什大学全科医学主任丹尼尔勒·马扎（ Danielle Mazza ）教授说，过去几年里，以前严格的堕胎法变得越来越宽松。





“堕胎现在在澳大利亚合法化，这意味着它是一个合法程序，可以通过医疗保健系统获得。问题是合法并不意味着女性可以在需要时使用这个服务。让它合法化是一回事， 让女性可以使用它是另一回事，因为它的可用性取决于能够提供这个服务的劳动力。”





十年前，大多数堕胎都是手术，并在私人设施中进行。 随着现在提供医疗终止妊娠作为替代方案，该服务的可及性正在逐渐增加。





然而，只有 10% 的全科医生进行了注册，并可以开出所需的药物。 通往这些服务的途径并不总是那么容易。





马扎教授解释说，堕胎立法是以各州为基础的，因此根据你居住的地方会有细微的差别。



维多利亚州在其法律方面是最自由的。但是其他州有例如和怀孕期长短有关的堕胎限制。各州有关于一旦想要堕胎、谁可以授权堕胎的规则。如果您是在怀孕后期，比如超过20周（就需要授权）。 Danielle Mazza, Head of General Practice at Monash University.

It's important to speak with your GP or contact the service that is nearest to you. Credit: Getty/kupicoo 堕胎法确保妇女在与医生交谈时享有的权利，无论这个谈话多么困难。





“大多数女性应该放心，如果她们需要堕胎并向医生寻求建议，如果医生不提供该服务，至少全科医生应该将她们转介给适当的服务。”



我们在法律中确实有出于良心拒绝的条款，如果医生有宗教或其他反对提供堕胎或讨论堕胎的意见，法律要求医生将患者转介给其他服务提供者。 Danielle Mazza, Head of General Practice at Monash University.

与更广泛的人口相比，在文化和语言多样化CALD的社区中，与堕胎相关的耻辱感往往更大。





新南威尔士州计划生育部的医学主任克拉尔·博马（Clare Boerma）博士解释道。





“我认为这个话题对很多澳大利亚人来说一般都很难，但对于来自CALD 群体的人来说有额外的障碍，他们可能不会公开谈论性和关系，也不会普遍获得性健康服务，或者可能有额外的文化和社会背景因素，使得有时这更具挑战性。”





使女性选择堕胎更加复杂的是，来自移民和多元化背景的女性往往倾向于看来自相似文化背景的医生，这可能会让人对医生的反应产生焦虑。





堕胎也因地点而异，而且通常没有一条明确的途径可循。





博马博士说您的全科医生应该知道当地有哪些服务可用。 然后他们可以进行初步测试，以确认女性怀孕的程度。



这在一定程度上取决于您怀孕多长时间，以及您有哪些选择。此外，不幸的是，您居住的地方确实会影响将要提供的服务，您有时需要通过旅行获取该服务。公立医院提供的堕胎服务有限。如果您需要看看您的选择是什么，与您当地的医疗保健专业人员交谈可能有助于给您指导。 Dr Clare Boerma, Medical Director, Family Planning NSW

Credit: Getty/AJ Watt 目前，有两种形式的堕胎。 第一种是通过口服处方药进行的药物流产。 此选项仅适用于怀孕九周以下的女性。 博马教授解释道。





“药物流产类似于使用药物进行流产。医生会就此向需要此服务的女性提出建议，检查以确保怀孕不是宫外孕，然后可以给她开药。这种药物会导致怀孕终止，就像她流产一样。所以药物流产可以在朋友或家人的支持下在家中进行。”





流产药物由一些全科医生、私人诊所和计划生育服务机构提供。





药物也可以通过远程医疗电话或视频咨询发放，这有利于农村和边远地区的患者。





第二种选择是外科手术。





“基本上，许多女性不希望在家中处理早期流产，而更喜欢手术选择，即她们被送往日间诊所或医院，并接受非常轻微的麻醉，再进行堕胎手术。 然后她们就可以回家了，一切都结束了。 手术流产可能发生在妊娠9周之后，尽管其中大多数发生在12周之前。”





要查找相关服务，您可以与您的全科医生交谈或联系其中一个州或基于州的转介服务。 比如 Healthdirect，这是一条免费的全国 24 小时求助热线，可将您与注册护士联系起来。





在维多利亚州，女性可以拨打1800 My Options 信息热线。





新南威尔士州的人可以联系怀孕选择帮助热线。





博马博士说，澳大利亚各地的计划生育诊所也提供不同的服务。





“澳大利亚的每个州和领地都有计划生育服务，因此与当地的计划生育服务机构联系可能是获得有关您可用的选项和您所在位置的一些初步信息的好方法。 新南威尔士州的机构现在为妊娠不足 15 周的患者提供药物和手术流产选择。”







Credit: Getty/milanvirijevic 由于大多数堕胎服务都是在私营部门提供的，因此手术费用可能会因您的情况而有很大差异。





“如果你有Medicare资格，可以通过Medicare获得折扣，但人们通常需要支付差价费用，而且人们预计支付的费用可能会有很大差异，具体取决于您是接受药物流产手术还是手术流产手术，以及您怀孕的时间有多长了。”





尼科尔·惠格（Nicole Huig） 是 Children by Choice 的咨询团队负责人。 她说，即使是私人医疗保险也有所不同。





“实际上，我们发现，我们的大多数女性客户无法获得私人医疗保险，她们必须支付全部费用。 因此，大多数国际学生需要在澳大利亚购买的私人健康保险，这通常涵盖三级医院内的终止妊娠服务，但不包括像日间手术那样的二级医院进行的终止妊娠服务，这是我们大多数手术终止妊娠发生的地方。”





还有一些大学健康中心提供堕胎服务。





一些医院确实提供使用Medicare卡的免费终止妊娠服务。 惠格女士解释说，否则，如果您通过私人诊所寻求药物流产，药物本身的费用可能高达 500澳元。





“最重要的是，你要支付医生的咨询费用，你需要进行血液检查，你需要进行超声波检查，所有这些都是有成本的。 因此，最高可达 1000 澳元。 在在北部地区，如果你想通过手术终止妊娠，而你处于怀孕后期，那你可能不得不拿出高达8500澳元的费用。”





Family Planning NSW 提供医疗和手术流产服务，并向人们提供优惠卡和医疗保健卡。 该机构的手术流产的自付费用从350到450澳元不等，具体取决于您怀孕的时间。





由于每种取得流产服务是的方法都因你的居住地而不同，因此请务必与您的全科医生交谈或联系离您最近的服务机构。





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