【安居澳洲】在澳洲如何要求加薪？

尽管有关加薪的规定因工作场所而异，但工作合同通常会概述加薪的时间表，作为员工年度绩效评估的一部分。





工人可以随时代表自己协商加薪。





拉筹伯大学管理学治理和企业社会责任教授苏珊娜·杨（Suzanne Young）解释了澳大利亚一年中的哪个时间被认为最适合与老板进行薪酬对话。



我建议应该在财政年度结束之前完成这个对话。财政年度于6月30日结束。那时就会制定下一年的预算和财务。所以就在该财政年度结束之前，比如4月至5月，那将是您要求召开会议讨论任何潜在加薪的时间，以便公司将其纳入下一年的预算。 Suzanne Young, Professor of Management (Governance and CSR), La Trobe University,

工资的逐年增加可能是工人的法定权利。



If you have signed a job contract, this will likely include conditions about pay rises and their timeline. Credit: djgunner/Getty Images 大多数澳大利亚工作场所都受到公平工作制度的保护，这是一系列有关全国工作场所保护的立法。其中包括规定特定行业和职业雇员法定最低工资的奖励率。





根据公平工作委员会在与工会谈判后的决定，受奖励的员工有权每年至少增加一定比率的工资。





遵守企业协议的工作场所也有法定最低工资上涨的规定。 这些协议是工人、工人代表和雇主之间谈判的结果。





杨教授说，要求加薪之前的第一步是查明你是否在奖励或企业协议的范围内。





与此同时，没有什么能阻止你去谈判超出你合法有权获得的最低工资之外的加薪。





“因此，人们可以就任何超出范围的加薪进行谈判。您可以在企业谈判协议之外就奖励金或合同进行谈判，或者可以就工作角色的分类进行谈判，如果您所做的比职位描述的要多，这可能会让您获得加薪。”



Lack of pay transparency in a workplace can create disparities between different groups of employees. Credit: Klaus Vedfelt/Getty Images 人力资源专家凯伦·盖特里（ Karen Gately ）认为，许多人对要求更高的薪水或晋升感到不自在。





来自不同工作场所文化背景的员工甚至可能认为这是不礼貌的或侵犯了更高职位人员的权威。 然而，她说，当你认为加薪是必要的、有效的或应得的时，说出来很重要。





“有些雇主不想给人们更多的钱，对吧，他们会拒绝，但这并不是因为这是一个不合理的要求。如果你真的应该因为你的贡献而得到更多的回报，那么从文化上讲，这样的要求是可以接受的。 绝大多数澳大利亚人会说应该加薪，大多数雇主也会这么说。因此，虽然可能会有例外，但了解澳大利亚工作场所文化的真相有助于增强信心，您提出这个问题是合理的。 ”



The first step before asking for a pay rise is finding out if you are covered by an award or enterprise agreement, says Prof Young. Credit: AnVr/Getty Images 杨教授说，检查工作地点、整个行业网络和工作环境中的可比工资是获得正确知识和影响力来谈判你应得的加薪的关键。





但她警告说，工作场所通常存在一种围绕薪资保密的文化，这对年轻员工、女性和少数群体的影响尤为严重。





“你经常会发现不同群体之间在薪酬方面存在差异且缺乏透明度。我认为与一群你感到舒服的人一起工作很重要。过了一段时间，你知道，你可以开始谈论其中一些事情并将它们带到桌面上。你可以做的另一件事是，如果你在工作场所有工会代表，你也可以问那些人，因为他们会对整个工作场所的薪酬有更多的了解。”



Employees and future employees have the right to share or not information about their pay and ask other employees about their pay. Credit: goc/Getty Images 米歇尔·奥尼尔 (Michele O’Neil) 是澳大利亚工会理事会主席。 她说，工会代表还可以帮助您收集有关整个行业中可比职位的工人所赚取工资的信息。





这些数据在协商加薪时很有用。





“你可以找出可能做同样工作的人，为不同的公司或不同的组织工作，他们得到什么样的薪水，所以你也可以把这作为你论点的一部分，即：'其他人做同样的工作得到的报酬（比我多）'。”





奥尼尔女士认为，作为工会成员并与其他工人一起谈判更好的薪酬条件更容易。





“即使您的工作场所之前没有达成协议，您也可以与工会中的其他工人一起说我们想为在这里工作的每个人谈判达成协议。这是获得加薪的最佳方式。对于个人来说总是更难的。有证据表明，澳大利亚的工会成员平均每周比没有加入工会的人多被支付312澳元。”



Pay rise conversations happen always take place in one-one chats. Credit: kate_sept2004/Getty Images 奥尼尔女士建议，在单独要求加薪之前，工会成员的工人也可以寻求工会的支持，帮助他们做好准备。





工会可以提供指导和资源，帮助工人有效地完成流程。





“我认为做好充分准备总是很重要的。这就是工会可以帮助你的事情。所以，想想你的论据，以及例子，你最后一次增加工资是什么时候，你的工作可能会发生怎样的变化，所以是否你有更多的责任，你的工作时间不同，你的工作变得更加紧张，你学到了新技能等等。”





但是，您不必成为工会会员就可以要求加薪。 如果您代表自己提出请求，杨教授建议您将讨论重点放在您带来的价值上。





“我建议，围绕你在工作中取得的成就来讨论你所拥有的证据。所以，你能证明例如更高的效率吗？或者你能证明您带来了一定数量的资金或某些新客户，或者您改变了工作流程以提高效率或效果。”





人力资源专家凯伦·盖特里 (Karen Gately) 说，你要求加薪的方式可能会有所不同，具体取决于你工作的组织和你将与之交谈的人。 但她说没有必要过度考虑这种情况。





“这始终是一对一的对话。再说一次，一切都取决于我们正在谈论的这些人的可用性，如果是您直接报告的经理，如果你们都在办公室，那么你可以敲门询问现在是否方便与他们交谈。在其他情况下，要求预约谈话会更合适。而且，你知道，我认为在你自己的脑海中不要让它成为一个有问题的事件，真的会有所帮助。”





杨教授还表示，在提出加薪要求时，一定要保持专业的态度。



当你要求加薪时，不要情绪化，并用证据来支持你的要求，这一点非常重要，而不是说‘因为我工作很努力，或者因为物价太高，生活不易’。 Suzanne Young, Professor of Management (Governance and CSR) , La Trobe University,

"谈的时候确保您拥有证据，并且您以一种真正务实的方式呈现这些证据，向他们表明您进步了，并正在为该机构努力工作。"





有用的链接资源





公平工作委员会在此处提供有关企业协议下的工资率以及如何创建企业协议的信息。 请点击 here 。





有关最低工资的更多信息请参见此处。 请点击 here 。





根据雇佣合同或工作场所政策，员工可能有关于加薪的附加规则。





FWO 拥有一系列资源，包括在员工工资不合理时为员工提供帮助的分步指南，以及帮助解决工作场所中的困难对话的免费在线课程。



