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【建房装修】想自建房屋节省成本？如何成为Owner Builder？

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Published 29 October 2022 at 10:47am
By Mo Lin
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对建房的业主来说，自己给自己建房也许能省下一笔不小的费用。为了缩减建筑成本，很多业主开始管理自己的项目。在澳洲如何成为一名Owner Builder？做Owner Builder有哪些风险？林沫请注册builder、专业培训师王长奇为您解答这些问题。

Published 29 October 2022 at 10:47am
By Mo Lin
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Builder的中文翻译是——建造师或承建商，在中国大陆也被称为施工单位，更接地气的翻译也可以叫包工头 。

什么是Owner Builder呢？

Owner Builder顾名思义，是指自己承包自家房子的建筑项目，包括在本人拥有的土地上盖一座用于自住的新房；在本人拥有的土地或房屋上加建、扩建、改建、翻新装修；或在本人拥有的住房土地上建车库、挡土墙、搭凉棚、建木栈道等。

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想成为Owner Builder要获得哪些证书？
  • 在申请前应首先取得建筑行业安全卡（Construction Induction Card），俗称“白卡”；
  • 完成Victorian Building Authority（VBA）网上课程，完成规定题目，取得Certificate of Consent。取得证书的前提是申请人以自住为目的，且在过去的五年内没有取得过同样的证书。
  • 向Buidling Surveyor申请Building Permit。
做Owner Builder在建造过程中可能存在哪些风险？
  • 资金
  • 质量
  • 安全
  • 建造周期
不少听众朋友也提出了自己的疑问，包括房子建好后需要获得哪些证书？为什么要选择持证建造商，有何优势劣势？自己找人建房的合同问题等。

欢迎您点击音频，收听完整节目。

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