【安居澳洲】在澳大利亚如何叫救护车？

救护车是为生病或受伤的人提供紧急护理，并在需要时将他们送往医院的车辆。





西蒙·索尔（Simon Sawyer ）医生是一名注册护理人员，也是澳大利亚护理学院的教育主任。





他说，在很多情况下，人们应该拨打三个零 (000) 并要求救护车前来救助。





“如果有人心脏病发作，或者出现不明原因的胸痛或胸闷等类似情况，我们建议叫救护车。 如果有人突然失去知觉或突然觉得虚弱、麻木或瘫痪，也许他们无法正常说话，或者癫痫发作、有外伤，比如从高处坠落受伤、或是遭遇任何暴力行为，比如被刺伤或枪击，或被烧伤，或是儿童出现紧急情况，都应该呼叫救护车。”



You should call triple zero (000) if someone is seriously injured or needs urgent medical help. Credit: PixelsEffect/Getty Images 索尔医生说，在某些情况下定位患者可能很困难，因此在拨打000时提供尽可能多的清晰信息，这非常重要。



如果你在某个难以定位的地方，除非你确切地告诉我们你在哪里，否则我们不知道你在哪里。 Dr Simon Sawyer, Registered Paramedic, and Director of Education at the Australian Paramedical College.

“所以，如果你正在参加音乐节、如果你正在超市、如果你在农场并且没有合适的路牌，或者你所在的地方没有门牌号，我们就无法知道你在哪里。 所以，你需要尽可能具体（地描述你的位置）。”





拨打000是免费的，可以每周 7天、每天 24 小时通过任何固定电话、公用电话或移动电话拨打。





西蒙·索尔医生解释说，拨打000不需要电话信用额度。





“任何人都可以使用000服务。 非公民也可以。 您可能在澳大利亚的任何地方度假，也可以使用该服务。您甚至不需要是在家里。 小孩可以打电话，大人可以打电话。 如果您有言语或听力障碍，还有一些人不知道的另一个号码 ：106 ，您可以使用的基于文本的服务。 即使你不会说英语，你仍然可以打电话说“救护车”（ambulance）这个词，然后他们会帮你找翻译。”



任何需要救护车、警察或火警的人都可以拨打000。 Dr Simon Sawyer.

接听您的电话的人会提出问题，以确定您的情况是否属于紧急情况。





索而医生说，你如何回答这些问题至关重要。





“他们会问你实际的问题是什么，所以再次提醒大家，要尽可能具体地描述。 作为一名护理人员，出于多种原因，准确了解我将要做什么对我来说很重要。 所以，你可能会说，例如，我出了车祸； 我的伴侣没有呼吸；我的伴侣有胸痛，诸如此类。 他们会询问有多少人生病或受伤。 同样，这很重要，因为如果只有一个人，也许一辆救护车就足够了。”



"You can be in a state you're not normally living in. You don't even need to be at home," says Dr Sawyer. Source: Moment RF / skaman306/Getty Images 有关患者年龄和性别的信息也很重要，因为它有助于护理人员准备所需的正确药物和器械尺寸。





这包括了解患者是跨性别还是非二元性别。



Ms Mackay says not all calls to triple zero result in an ambulance being dispatched. Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT/AAPIMAGE 林赛·麦凯（Lindsay Mackay） 是 Ambulance Victoria 的运营通讯临时执行总监。





她说，他们并非接到所有000电话后，都会派出救护车。



在澳大利亚，五分之一的000紧急救助电话被接通后并不需要派出紧急救护车。 Lindsay Mackay, Acting Executive Director Operational Communications, Ambulance Victoria.

“在维多利亚州，这些不需要紧急救护车的人将加入我们的二级分诊小组。 之后，你会与经验丰富的护理人员或护士联系上，他们会进行临床分诊，他们会问你很多医疗问题，以确定他们如何才能最好地支持你，这可能并不意味着你需要一辆救护车。”



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索尔医生说，一旦他们到达现场，医护人员就会做出临时诊断。





“我们是院外急救方面的专家。 我们还会询问很多关于您过去的病史的问题，以及您是否有过敏症以及是否正在服用药物。 我们用所有这些信息来尝试形成一个临时诊断，来确定我们认为你有什么问题。”



An ambulance helicopter lands at the Alfred Hospital in Melbourne, Thursday, June 9, 2022. Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE 通常，救护车会带您去最近的医院，但并不总是如此，索尔医生解释说。





“不是每家医院都是一样的。 有一些非常大的医院，通常在大城市，可以治疗非常重的病人，还有一些较小的医院和地区医院。 如果我们可以带您到最近的医院并且那是适合您的医院，我们就会带您去那里。 但如果你病得很重，需要去更大的医院，我们会绕过最近的医院，去另一家。 同样，有时一些医院不做 X 光检查，或者你知道他们没有治疗中风的小组或类似的机构，所以我们可能需要去另一家医院。”



If you live in Tasmania, the state government waives the ambulance costs in most cases. Source: AAP / ROB BLAKERS/AAPIMAGE 拥有包含住院保险的私人医疗保险的人可以选择去私立医院。





Medicare 不支付救护车服务的费用。





麦凯尔女士解释说，在澳大利亚的大多数州和领地，救护车服务将向您收取呼叫费、每公里的费用或两者兼而有之。





“如果您是通过救护车、陆路或直升机运送的，发票、账单将通过邮件发送，告诉您需要支付多少费用。然后，如果病人有救护车保险，就可以选择把单子带到他的私人医疗服务提供者那里，然后他们会看看是否还需要付差额。”



澳大利亚的每项保险政策都不一样，所以这取决于你有什么保险。 Dr Simon Sawyer, Registered Paramedic, and Director of Education at the Australian Paramedical College.

呼叫救护车的费用因司法管辖区和患者的个人情况而异。





索尔医生还说：





“昆士兰和塔斯马尼亚等一些州为所有居民提供免费救护车服务。 在其他情况下，您必须支付会员费。 请务必注意，如果您没有会员资格，您仍然可以使用救护车服务，但您可能需要付费。 所以有很多因素决定谁需要会员资格，谁不需要。”



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“所以要看你在哪个州居住。有时在不同的州，如果你有医疗保健卡或老年人卡，你就不必拥有会员资格。 如果您有私人健康保险，有时救护车保险会包含在其中。”





另外，索尔医生表示，有一种相对便宜的方法可以确保您获得救护车服务。





“联系你所在州的救护车服务。 你可以浏览他们的网站，也可以打电话给他们。 而不是呼叫000。 您可以致电救护车服务并询问您是否属于需要会员资格的类别。 他们将能够为您提供建议。 它们一点都不贵。 他们通常是一个人每年大约50澳元，或者一个家庭大约100澳元。”





麦凯尔女士说，如果你的英语说得不好，你可以在这个过程的任何阶段使用经过认证的双语口译员。





“当人们拨000时，如果他们不能讲太多英语，至少如果他们知道说“I speak……”然后告诉对方他们说什么语言。 他们会将他们连接到口译服务，然后如果他们能够回答这些问题并且如果他们不需要帮助，那就太好了......如果涉及到需要临床团队的帮助，并且你需要和护理人员和护士对话，你可以要求翻译服务，他们会为你接通。所以，我们会在电话上做所有这些来帮助求助的人。”



