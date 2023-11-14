【现场说法】在澳洲遇到酗酒闹事该如何应对

澳大利亚有着丰富的酒文化，饮酒通常也是人们消遣娱乐的选择之一。





近年来随着饮酒相关的负面新闻也有所增多，例如酗酒闹事。政府也出台了一些政策与措施，例如建立醒酒中心。





那么在澳大利亚，遇到醉酒闹事该如何应对，在室内遇到酗酒甚至有潜在的安全风险应当求助什么人。





在本期《现场说法》听众热线节目中，我们邀请MurdockCheng律师事务所首席律师郑伟俊为大家讲解在遭遇醉酒闹事后需要注意的事项。





遇到醉酒闹事，被迫牵扯其中，应当做些什么？





如果只是目睹，并感到造成一定干扰，是否可以报警请求帮助。





如果牵扯到人员伤亡首先应当如何应对，财物损坏或丢失怎么处理。





醉酒闹事者会有什么样的惩戒措施？不同的州是否有不同的法律措施。





此外，州政府是否会有提供醒酒或戒酒的相关服务或机构。





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本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。个人情况因人而异，法律问题复杂。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。





《现场说法》听众热线逢每月第二、三、四个周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询法律或移民问题。





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