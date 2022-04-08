【安居澳洲】风暴和洪灾来袭之际 该如何准备和应对

当暴风雨和洪水袭来时，澳大利亚的大多数社区都依靠当地的州或领地的紧急服务部门提供帮助。





这些机构通常被称为SES，他们帮助社区为紧急情况做好准备，以最大程度地降低风险。





他们还协助疏散居民，以及在水位消退后执行清理和维修任务。





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每 SES都依赖于他们训练有素的志愿者开展工作，比如在新南威尔士州服务多年的克里斯蒂娜·撒巴托（ Cristina Sabato）。她说：





“我们SES是应对洪水风暴和海啸的机构。我们在全州的许多成员都在帮助被洪水淹没的社区。我们会应对任何风暴对财产造成的破坏、倒下的树木、屋顶损坏等等。这些破坏都是山洪或暴风雨造成的。”





SES 志愿者经常在严重风暴或洪水发生之前挨家挨户敲门，向居民发出警告，并为居民提供有关疏散的程序、可以怎样选择等信息。





他们帮助通过移除危险物品或准备沙袋来建造临时防水墙，从而帮助人们保护财产或基础设施。





多西·特安（Dorothy Tran） 是新南威尔士州 SES 的一名工作人员。她说人们要做的第一步是做好准备。人们必须了解他们面临的风险等级，这样他们才能起草一份应急策略，详细拟定灾难来袭时他们将采取的行动。





“在人们考虑起草计划之前，他们需要知道为什么要起草该计划、他们面临的实际风险是什么、他们是否知道他们的居住、工作或旅游区是否会受到风暴或洪水的影响？暴风雨可能会袭击任何地方，所以随时准备好应对暴风雨是非常重要的。如果发生洪水，而您住在水道、小溪、或管道附近，您需要注意水可能流向哪里以及可能造成什么影响，要考虑自己居住的房子，还有您每天上下班的沿途可能发生的风险。”





LISTEN TO How to join the SES in Australia SBS English 08/04/2022 08:40 Play

住在水道附近的人应随时了解天气状况，以准备好应对洪水泛滥的情况。社区可以通过气象局或SES应用程序、网站或通过他们的社交媒体监测最新的天气预报。





人们必须准备好在水位上涨之前制定应急计划。如果您家中有孩子、宠物或牲畜，您应该知道如何将他们带到安全的地方。





根据危险程度，人们可能需要撤离。或者，人们可能决定留下来保卫他们的财产。





无论哪种方式，生活在洪水多发地区的人们都需要事先考虑他们需要什么物资，并准备好应急包。特安女士解释道。





“您日常需要服用什么药物吗？你可能需要考虑你的基本必需品，比如备用的衣服，一些水和食物等等。如果你家里有宠物或孩子，请确保有他们需要的东西。所以，宠物可能需要一些东西，比如皮带，背带，也许需要一些食物和零食。孩子需要备用换洗的衣服、食物，如果是婴儿或蹒跚学步的孩子，则需要准备尿布、婴儿车。还有一些让孩子觉得舒服的东西，比如零食、玩具或舒适的毯子。”





Source: AAP 特安女士还建议将紧急联系电话号码放在身边，并确保其他人也事先知道您的计划。





“如果你要离开，请与家人和朋友讨论你要去哪里。你能去受影响地区以外的另一个家人和朋友的地方吗？你需要去疏散中心吗？如果你是你家里的主要翻译，是能说英语的人，你家里的其他家庭成员，如果你不在家，他们知道该怎么做吗？”





我们听说过祖父母照顾孙子孙女的故事, 在暴风雨或洪水来袭时，祖父母是否知道如果孩子需要撤离时该怎么办？分享和实行你的计划真的很重要。 Dorothy Tran, NSW SES Community Capability Officer

其他需要打包的物品包括电池、手电筒、蜡烛、雨具、毯子和洗漱用品。 此外，急救箱和重要文件，如护照或其他形式的身份证、银行或保险信息，以及其他贵重物品，如财产契约或家庭照片都需要打包好。





尽管SES建议人们要撤离，但一些有经验的洪水灾民还是决定留下来。





妮可·瓦斯特勒（Nicole Wastle ）住在悉尼郊区麦当劳河下游地区的一个小镇。她两层楼的房子在两年内被洪水淹了四次。 因为她的家人需要三到四天的时间来为洪水做准备，他们会事先通过气象局的应用程序监控天气预报，并记录河流水位。 这可以确保他们在水位上涨之前先采取行动。





“我们会先去一家大杂货店，储存罐头食品，或者无需保鲜的食品，以防我们被洪水切断与外界的通道。我丈夫去给所有的罐子加满油，这样我们手头有足够的燃料可供发电机在停电时使用。我在浴缸里装满水，这样我们就有淡水喝，也可以洗碗了”。





A storm cell rolls in over Maroubra beach. Source: Instagram 您可以采取一些简单的步骤来为一场严重的风暴做好准备。 这些措施包括清洁排水沟，特别是排水沟中的树叶以防止堵塞；整理或绑住任何可能在强风中吹来或飘走的东西；修复屋顶的任何损坏。





“一旦完成那些工作，你就可以开始从楼下把东西搬到楼上，然后将汽车、船只用拖车移动到更高的地方。”





瓦斯特勒女士准备好了救生衣和一艘小船，以防家人需要撤离。 她也时刻关注跟踪她家中的水位。





“我们在楼梯上的墙上用水笔标记淹水的高度，我们会写下日期和时间。然后下一次淹水我们会再次作标记，会根据我们上升或下降的情况来制定应对计划。”





与外界沟通非常重要。 由于在洪水期间固定电话、手机和互联网会出现故障，有些人使用对讲机。





瓦斯特勒女士的选择则是卫星服务。





“我们实际上已经将我们的互联网提供商改为卫星，所以我们总是可以打电话，这是非常必要的。在这里，一旦你失去了电力，你什么都没有，所以有了卫星服务，就可以正常使用很多服务了。”





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SES 志愿者克里斯蒂娜还建议不要将车辆停在树下、排水沟附近或任何可能造成损坏的东西旁边。





她强调，最重要的可能挽救生命的建议是不要开车穿过洪水。 浑浊的水可能有碎片隐藏在下面，或令你看不到道路损坏，甚至是污水坑。下面还可能存在能够冲走车辆的危险暗流或激流。



Nicole Wastle's home in Wiseman's Ferry has almost been completely submerged. 特安女士补充说，其他潜在的危险包括一些搭便车的不速之客。





“在过去的两年里我们听过很多这样的故事：如果你在车里，即使在洪水中，蛇和蜘蛛以及各种昆虫也会爬进你的车，这也可能导致一大堆其他麻烦，所以我真的鼓励人们尽早撤离，避免在洪水中开车。”





Tim McKibbin, CEO of REINSW, said floods will have an immediate effect on the available housing stock. Source: AAP / AAP Image/Lukas Coch 您还要检查您的保险单是否更新了，而且是在理赔的日期内，并确保您买的保险涵盖您所在位置的特定事件的类型。这可能包括山洪、暴雨、山体滑坡以及树木或坠落物品造成的损坏。





更多信息，请访问您所在地区的官方网站：

