在澳洲，如何申请奖学金的问题一直深受华人家长的关注。





来自墨尔本Quantum Education的楚威校长多年来一直从事课外辅导和培训工作。





他告诉SBS普通话：“奖学金申请之所以受到华人家长的关注，是因为澳洲私立学校的入学体制让某些资源人群享有优先入学权，所以参加奖学金考试成为第一代华人移民为子女获取优等教育资源的捷径。”





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澳洲的奖学金申请种类大致可分为：学术类，音乐类，体育类及其他种类。





学术和音乐类奖学金的申请在华人社区中占比最大。申请这两类奖学金都需要参加学术考试。



David CHU, Principal of Quantum Education. Credit: Supplied 楚校长说：“在奖学金考试中，录取资格没有绝对统一标准，由私立学校完全独立决定。学校会就学生的学术成绩及面试表现进行综合评估，然后发放录取资格。”





就如何准备奖学金考试的问题，楚校长提到每个学校使用的奖学金考试系统是不一样的，Edutest 和ACER是两个最常用的系统。





“因为这两个考试系统的题目特点不一样，所以准备也不一样。家长需要帮考生先选择好目标学校，再进行针对性的准备。”





采访最后楚校长也分享了他多年的教育心得，并谈到了“面试”在西方人才评估系统中的重要性。





欢迎您点击音频，收听完整采访。





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