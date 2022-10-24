电脑防毒软件付费和免费的差别在哪里？

好的防毒软件和差的防毒软件有下面几个大区别



浏览网页，遇到假的，有害的网站，会提醒

接受电子邮件，如果即将下载的附件有病毒，会提醒

下载APP，如果疑似是有害的APP，会提醒

保存新的文件，安装新的软件钱，会提醒是否检测到有害

网购，付款，银行转账，输入密码时提供一些额外的安全措施

有黑客闯进你的网络，会提醒，阻止

有病毒尝试操纵你的电脑，会提醒，阻止

装防毒软件，是不是随便装一个就好了？





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一些华人听友说，买电脑后的第一件事，就是安装华人熟悉的、国内出产的一些免费的防毒软件。但发现电脑越来越慢，越来越多弹窗，越来越不好用。出现了这些情况，很可能是因为是选错了防毒软件。





怎么选择好的防毒软件？





比较推荐的是各大零售店里有卖的，主流的，付费的防毒软件。得到专业评测机构认可的，有实例测试认证的，得到IT行业专业推荐的，客户使用有口碑的，病毒库更新的，不误杀的，不减慢电脑速度的。





免费的不好吗？为什么要花钱？





一个低效的防毒软件，一次电脑的事故，导致的文件丢失，私隐的被盗用，电脑，手机被劫持，金钱的损失，很容易就是10倍，甚至几十倍的损失。一个有效的防毒软件，一年几十澳币的开支。可以大大地保护你的网络安全 。一般来说，收费的防毒软件，不大会窥窃或出售隐私，不弹窗，不弹广告，不捆绑全家桶软件，导致你的电脑变慢，死机，因为这些都是额外隐形的好处。



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