【观点】2023年澳经济出现多种通胀减缓的迹象

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国际货币基金组织IMF近日表示，对全球通胀走势持乐观态度。

“新的一年，澳洲通胀将放缓，但并不意味着加息的步伐很快停止。” 南澳大学商学院的高级讲师邓欣认为。

邓欣还指出，生活成本方面，虽然工党政府不久前对天然气批发价格进行了封顶价格的限制，但是天然气的零售价格却上涨了。政府和监管机构表示会对此进行严密监督。

（本节目为嘉宾观点，不代表本台立场，请点击图标收听采访）
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