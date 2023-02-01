【观点】2023年澳经济出现多种通胀减缓的迹象

【观点】2023年澳经济出现多种通胀减缓的迹象Play07:19下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.7MB) 国际货币基金组织IMF近日表示，对全球通胀走势持乐观态度。“新的一年，澳洲通胀将放缓，但并不意味着加息的步伐很快停止。” 南澳大学商学院的高级讲师邓欣认为。邓欣还指出，生活成本方面，虽然工党政府不久前对天然气批发价格进行了封顶价格的限制，但是天然气的零售价格却上涨了。政府和监管机构表示会对此进行严密监督。（本节目为嘉宾观点，不代表本台立场，请点击图标收听采访）READ MORE通胀17年来最疲弱 | 储银减息机会增欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes“大海捞针”：西澳矿业公司遗失的危险胶囊已被找到SBS普通话晚新闻（02/02/2023）健身课堂：Parkrun五公里跑的快乐和健康跑出希望与爱心：维州Run for the Kids慈善活动即将开始