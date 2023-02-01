【观点】2023年澳经济出现多种通胀减缓的迹象

“新的一年，澳洲通胀将放缓，但并不意味着加息的步伐很快停止。” 南澳大学商学院的高级讲师邓欣认为。





邓欣还指出，生活成本方面，虽然工党政府不久前对天然气批发价格进行了封顶价格的限制，但是天然气的零售价格却上涨了。政府和监管机构表示会对此进行严密监督。





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