节假日期间，我们往往会有更多聚餐。在享受更为丰盛的美食的同时，我们的肠胃可能会跟着“享福”或“受罪”。在本期《养生讲坛》热线节目中，澳大利亚注册临床营养师于雪菲博士和听友们聊了聊节假日期间健康饮食的话题。





于博士表示，我们在节假日享受美食的同时，应尽量保持定时定量的良好饮食习惯。她说，每餐间隔时间保持4-6小时为好，饮食搭配也尽量保持以25%主食、25%蛋白质类食品、25-50%蔬菜的比例。





她建议，如果已经暴饮暴食，我们应该尽量通过在饭后做些适量活动，或者吃些益生菌或消化酶等“补偿办法”来减少过量饮食的“副作用”。



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在节目中，听友们还分享了自己的饮食习惯，咨询了饭量减小的可能原因、一天应摄入多少次推荐量的饮食等问题，于雪菲博士均做了详细解答。





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LISTEN TO 【养生讲坛】节假日“暴饮暴食”伤身 有没有补偿办法？ SBS Chinese 25/12/2022 29:51 Play

于雪菲（Fay Yu）博士是澳大利亚注册营养师（澳大利亚注册营养师协会）、认证运动营养师（P）(澳大利亚运动营养师协会)。作为一名临床营养师，她在首都领地和新南威尔士州工作了近十年时间。





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