SBS 普通话电台

【养生讲坛】节假日“暴饮暴食”伤身 有没有补偿办法？

SBS 普通话电台

e

如何判断是否已经暴饮暴食呢？ Credit: disorders

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 26 December 2022 at 10:20am
By Fay Yu, Jason Liu
Presented by Fay Yu, Jason Liu
Source: SBS

节假日亲友聚餐较多，我们一高兴可能就会饮食过量，如果已经暴饮暴食，有没有补偿办法呢？

Published 26 December 2022 at 10:20am
By Fay Yu, Jason Liu
Presented by Fay Yu, Jason Liu
Source: SBS
节假日期间，我们往往会有更多聚餐。在享受更为丰盛的美食的同时，我们的肠胃可能会跟着“享福”或“受罪”。在本期《养生讲坛》热线节目中，澳大利亚注册临床营养师于雪菲博士和听友们聊了聊节假日期间健康饮食的话题。

于博士表示，我们在节假日享受美食的同时，应尽量保持定时定量的良好饮食习惯。她说，每餐间隔时间保持4-6小时为好，饮食搭配也尽量保持以25%主食、25%蛋白质类食品、25-50%蔬菜的比例。

她建议，如果已经暴饮暴食，我们应该尽量通过在饭后做些适量活动，或者吃些益生菌或消化酶等“补偿办法”来减少过量饮食的“副作用”。
READ MORE

超加工食品会增加疾病风险 如何更好地选择加工食品？

在节目中，听友们还分享了自己的饮食习惯，咨询了饭量减小的可能原因、一天应摄入多少次推荐量的饮食等问题，于雪菲博士均做了详细解答。

如果一餐摄入了过多的蛋白质，通过喝红酒或喝茶“助消化”的方法可取吗？如何请注册临床营养师帮自己做专业评估？请您点击收听完整内容。
LISTEN TO
health and lifestyle hotline 20221226 image

【养生讲坛】节假日“暴饮暴食”伤身 有没有补偿办法？

SBS Chinese

25/12/202229:51
于雪菲（Fay Yu）博士是澳大利亚注册营养师（澳大利亚注册营养师协会）、认证运动营养师（P）(澳大利亚运动营养师协会)。作为一名临床营养师，她在首都领地和新南威尔士州工作了近十年时间。

【养生讲坛】栏目为知识文化节目，努力提供正确可信的健康知识，但本栏目无法取代专业医生的诊断及建议。因个体的年龄、性别、病史等情况各异，如有任何不适和疾病，请问诊专业医疗人员寻求诊断与医疗的具体方案。本栏目不承担医疗或法律责任。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

【养生讲坛】糖尿病患者可以喝酒吗？

【养生讲坛】如何在圣诞新年节假日更好管理糖尿病？

【养生讲坛】如何在圣诞新年节假日更好管理糖尿病？

【养生讲坛】大口吃肉也能瘦？小心掉入生酮饮食的陷阱！

分享

Latest podcast episodes

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（12月26日）

Screenshot 2022-12-26 at 8.43.44 am.png

澳大利亚国际汇出款疫情后暴跌

Hispanic baby in intensive care unit

再次敦促政府批准早产儿父母获得延长的带薪育儿假

NASA's InSight Lander Sends Back Potential Final Images of the Red Planet

NASA宣布洞察号火星探测器电力耗尽 结束探索任务