电子烟是否对您有害？专家是这样说的

电子烟是市场上监管最严格的尼古丁产品之一，但许多人不知道这些规定具体是什么。





在澳大利亚，含有尼古丁的电子烟被列为“处方药”，因此，如果没有医生证明，购买和销售电子烟是违法行为。





统计数据显示，每五个（21%）18至24岁的年轻人中，就有一人尝试过电子烟。其中，约四分之一（5%）的人继续抽电子烟。





最初，电子烟被推销为戒烟的神奇解决方案。





托德·哈珀（Todd Harper）是癌症协会的首席执行官，他对国家对电子烟的发展方向感到失望。





“在烟草产品方面，这是一个在减少尼古丁成瘾方面处于领先地位的国家。现在，我们看到新一代年轻人开始成瘾。”





他说，有年仅12岁的孩子已经联系了戒烟热线，这让许多人感到担心。





癌症协会的一项调查发现，超过80%的成年人认为电子烟非常容易上瘾，应该全面监管，以阻止新一代有更多成瘾者。





绝大多数人还希望，打击在社交和数字媒体以及商店中推销电子烟的行为。





托德·哈珀说：“我们目前的法律不足以确保这些产品被制止，目前它们只提供给有处方的人。”





悉尼大学公共卫生学名誉教授西蒙·查普曼（Simon Chapman）也认为，目前的立法并不适合。





“它完全被中国的进口产品所破坏。这些产品完全不受管制，涌入澳大利亚。”





医疗用品管理局（The Therapeutic Goods Administration）就打击尼古丁汽化产品供应的改革建议征求公众意见。





人们担心，诸如 “水果圈 （Fruit Loops）”和 “草莓牛奶（Strawberry Milk）”等名称的产品是专门针对年轻人的——但有些人——如澳大利亚烟草危害协会（Australian Tobacco Harm Association）的艾历克斯·沃达克（Alex Wodak）博士说，更多的监管不是问题的答案。





“既然致命的香烟唾手可得，为什么还要严格限制使用尼古丁的更安全方式。”他说。





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