工党重开难民家属来澳签证的渠道

预计将在几周内发布关于该类签证未来的公告。 但人们对这个事情被一拖再拖越来越感到沮丧。





国际特赦组织的扎基·海达里（Zaki Haidari）说，一些寻求庇护者因为被迫长期等待签证而付出了惨痛的代价。





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