工党重开难民家属来澳签证的渠道

工党重开难民家属来澳签证的渠道Play04:41下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.29MB) 数以千计的乘船抵达澳大利亚的难民正在庆祝联邦政府的决定：政府将重新开启为他们的家人办理签证的程序。 但该决定仅适用于持有永久签证的人，而不是三万名临时签证的持有者。预计将在几周内发布关于该类签证未来的公告。 但人们对这个事情被一拖再拖越来越感到沮丧。国际特赦组织的扎基·海达里（Zaki Haidari）说，一些寻求庇护者因为被迫长期等待签证而付出了惨痛的代价。点击图标收听报道。READ MORE难民：从被拒之门外到开怀欢迎欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodesSBS早新闻（2月14日）SBS晚新闻（2023年2月13日）星云大师圆寂赞颂典礼今天在南天寺举行“湖湘文化让我引以为荣” 澳大利亚湖南会讲述20年来的故事