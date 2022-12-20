【健身课堂】在悉尼学习女子防身技巧

SBS 普通话电台其他收听方式 【健身课堂】在悉尼学习女子防身技巧Play06:49SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.24MB)Published 20 December 2022 at 11:24amBy Lucy ChenSource: SBS 华人女性 Holly江在50岁的时候报名参加了一个在悉尼郊区举办的功夫武术班，她不但在那里学习了一些防身技巧，还交到了一群朋友。Published 20 December 2022 at 11:24amBy Lucy ChenSource: SBS华人女性 Holly江今年50岁左右，平常几乎不运动。但是，在她的心中一直有一个愿望，就是去学防身的功夫。于是，江女士报名参加了在悉尼的Burwood举办的防身训练班。在这个专为女士而设的防身自卫训练班里，她学到了防身技巧，还交了好几个朋友，并且相约过年后还要继续学下去。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes年关将至，如何应对房贷利率升高的担忧？【观点】【健身课堂】悉尼的李小龙功夫迷们南天寺迎来新年朝山大会【现场说法】安全带没系好被罚款 可能免罚的“牛奶工抗辩”是什么？