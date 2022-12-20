【健身课堂】在悉尼学习女子防身技巧

华人女性 Holly江今年50岁左右，平常几乎不运动。但是，在她的心中一直有一个愿望，就是去学防身的功夫。





于是，江女士报名参加了在悉尼的Burwood举办的防身训练班。





在这个专为女士而设的防身自卫训练班里，她学到了防身技巧，还交了好几个朋友，并且相约过年后还要继续学下去。



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