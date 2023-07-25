【安居澳洲】和来自不同文化背景的人交朋友益处良多

你的朋友是来自你自己的文化圈吗？ 移民经历可能很孤独，所以可以理解的是，我们会向熟悉的人寻求支持和友谊。





然而，走出我们自己的文化圈会让我们接触到不同的观点，并增强我们的同理心。 友谊和移民专家哈力尔特·维斯特克特（Harriet Westcott） 博士表示，跨文化友谊也凸显了我们的共同点。





“当人们来到澳大利亚时，他们肯定会经常联系到移民的经历。移民的形式不同，所以人们移民的原因可能不同，人们的移民经历也可能不同。向人们询问他们的经历可以能有用的，但有人的经历也可能是创伤性的，所以这可能是你在建立和他人的友谊中需要保持敏感的事情。”





RMIT皇家墨尔本理工大学多元化社区沟通专家凯瑟琳·戈麦斯（Catherine Gomes）教授表示，我们会从与我们想法相同的人身上找到安慰。 但这样做也有缺点。



问题在于，你没有把社交圈扩展到你所陷入的这个孤岛之外。在孤岛中，尤其是当我们考虑获取信息时，一般的情况是别人的想法与你相同。所以当谈到关于在目的地国家生活的信息和观点，你的朋友所知道的就是你所知道的。这会成为一个很大的问题，因为你实际上并不了解你将如何在这个陌生的国度生活。 Catherine Gomes

如果您发现自己处于危急情况并需要帮助怎么办？ 你知道如何回应吗？





戈麦斯教授解释说，跨文化社交最重要的好处之一是信息交流。





“这可能是最好的例子。每当你问某人，‘紧急情况要拨打什么号码？’很多人本能地会告诉你他们熟悉的任何号码。我来自新加坡，所以对我来说这个号码是999。我不会自动认为这是000。让这些人脱离那个孤岛，你就会了解对你的目的地国家的生活至关重要的信息。”



Make friends in Australia: the importance of cross-cultural friendships 国际学生普遍表示，当他们结交当地朋友时，他们所经历的文化冲击更少，并且感觉更好地适应。





然而，戈麦斯教授听到很多中国留学生反映，他们在中国人的圈子之外没有朋友，甚至他们朋友的朋友都是中国人，所以他们陷入了她所说的旋风之中。





“他们总是说，‘是的，我们对国际学生的经历感到非常高兴，但最大的遗憾是我们没有交到当地的朋友’。如果他们扩大了自己的圈子，他们的经历也会有所不同。”



但公平地说，对很多移民、尤其是临时移民来说，他们实际上很难交到当地的朋友。 Max Tkachenko

当地人也应该认识到新来的人面临的困难以及欢迎的重要性。 保持友好并给予人们信任对于建立友谊大有帮助。





韦斯科特博士说：“因为友谊是自愿的关系，我们可能想与人交朋友，但他们可能不想与我们成为朋友，这不一定是我们有问题。这只是因为他们的生活很忙碌。如果我们保持开放的态度，把出国当作一次旅程，我们最终会遇到感兴趣的人。”





在澳大利亚出生和长大的人也可能生活在文化泡沫中。



People born and raised in Australia can exist in a cultural bubble too. Credit: SolStock/Getty Images 前俄罗斯留学生马克斯·特卡琴科（Max Tkachenko）抵达后观察到了这一严酷的现实。





“在他们的成长岁月里，他们形成了自己的人际关系，而且真的很难改变。所以当你听到一些国际学生或移民评论说他们很难进入这些社交圈时，我理解这些挑战。我经历过这些。但我必须说，批评其他人自我施加的限制其实也是限制自己的一个非常糟糕的借口。”





那么，是什么促使特卡琴科先生在他的文化泡沫之外探索友谊呢？





“这实际上取决于好奇心和有意义的关系。这就像想象一个在糖果店里的孩子。他们从不选择单一类型的糖果 - 他们想尝试一切。当谈到澳大利亚时，你拥有一个文化糖果店，它就在同一条街上，那为什么要限制自己呢？只要出去尝试一下。当涉及到有意义的关系时，我们必须意识到，我们可以与一个人建立这些关系，无论他们的国籍或种族如何。当你只限制自己根据您的文化背景去交朋友，您可能会限制和排除掉您可以发展的一些最有意义的关系。”





戈麦斯教授说，在我们的国家、文化或种族圈子之外的友谊向我们展示了体验归属感的不同方式。



Being friendly and giving people the benefit of the doubt can go a long way to forming friendships. Credit: Lucy Lambriex/Getty Images 跨文化友谊教会我们其他的思维和行为方式。 戈麦斯教授是欧亚裔，出生于新加坡。 抵达澳大利亚后，她发现与不同于她的人建立联系最有价值。





“我会出去和任何人交谈。了解你将要亲近的人很重要。如果你是移民，你就会认识那些与你不同的人，他们将成为你的隔壁邻居，那些和你一起排队买杂货的人。然后你就会了解不同的观点。你也会更好地了解这个地方。所以，这不仅仅是让你觉得安全地留在社区内。实际上，走出去是为了了解您现在已经成为其中一部分的更广泛的社区。”





特卡琴科表示，当谈到打破文化泡沫时，人们会觉得恐惧，并总是谈到其中的困难。 但不要让恐惧妨碍友谊。





“你害怕的是你会错过的一些事情，那是恐惧的另一面。你见过一个孩子学走路吗？这是我们学过的最困难的技能之一，但我们从来没有看到一个蹒跚学步的孩子放弃。他们尝试再尝试，然后走和跑。所以我说，克服恐惧，去做有趣的事情。你只需要走出去，讲个笑话，打破僵局，然后在，很快，这个人是澳大利亚出生的还是移民到这里的就不再重要了。我们都是澳大利亚人，所以只要走出去，再烤一只虾，打开啤酒，玩得开心，和别人交朋友就这么简单。”





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