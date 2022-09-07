SBS早新闻（9月7日）

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Published 7 September 2022 at 10:05am
By Jason Liu, Cindy Xie, Olivia Yuan
Presented by Olivia Yuan
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Published 7 September 2022 at 10:05am
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澳大利亚储备银行再次提高现金利率；
早教工作者罢工 千余家托儿中心受影响；
澳提议资助所罗门大选 所总理愤怒回应；
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台海局势紧张 台湾进行军事演习。

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