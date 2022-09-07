SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（9月7日）Play13:45SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.59MB)Published 7 September 2022 at 10:05amBy Jason Liu, Cindy Xie, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 7 September 2022 at 10:05amBy Jason Liu, Cindy Xie, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS澳大利亚储备银行再次提高现金利率；早教工作者罢工 千余家托儿中心受影响；澳提议资助所罗门大选 所总理愤怒回应；Advertisement台海局势紧张 台湾进行军事演习。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes中共二十大：中国会成为世界上最强大的国家吗？SBS晚新闻（2022年9月6日）【疫苗快报】低龄儿童本周起可接种疫苗 澳洲考虑承认长期新冠为残疾60年首次 曾濒临灭绝的小袋鼠再次出现在南澳州