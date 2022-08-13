【SBS学英语】第17集：可持续生活方式

本集内容适合中上至高级学习者。收听之后，您可以进行小测验测试您的学习成果。





学习笔记

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学习目标：

Talking about recycling





讨论家庭垃圾分类时有用的表达：





Can you please chuck the rubbish in the bin?

This pizza box can’t be recycled; it has pizza scraps in it.

Juice boxes aren’t recyclable.

I’ll take out the bins for the garbo.

I’ll sort through the rubbish for recyclables and general waste.

讨论其他家庭垃圾时有用的表达：





I’d like to arrange a hard waste pickup please.

I need to get rid of some old furniture.

The council doesn’t collect white goods.

I’ll place the hard waste on the nature strip.

You can drop off your E-waste at a nearby recycling centre.

口语表达：





当某人或某物正在“wasting away”，那么他们就是正在变弱、变小或者变得没有用处。如：“ It’s hard to watch him waste away. ”





“Garbo”是澳大利亚称呼垃圾收集工人的俗语。如：“ Be sure to put out the bins tonight. The garbo is picking up the rubbish tomorrow morning. ”





“Chuck it”是指扔某物。





“Chuck out”是指把某物扔掉、丢弃。





单词：

Diet ：饮食，节食。一个平衡的“饮食（diet）”能让我们吃到多种不同的食物种类，为我们的健康提供足够营养。





Sustainable living ：可持续生活方式，一种可以为地球未来带来好处的日常生活选择。





Biodegradable products ：可降解产品，指使用可以快速降解回归自然的原料制成的产品，比如说木制品和纸制品。





Hard waste ：指无法放入普通垃圾桶的大件垃圾，比如说沙发、咖啡桌。





White goods ：字面意思为“白色产品”，指家用电器，如冰箱、洗衣机等。





E-waste ：“电子垃圾electronic waste”的缩写，指任何有插头、电池或电线的产品，如电脑、手机等。





Nature strip ：绿化带，指通常位于公路和人行道之间的草地。





文化信息：

在澳大利亚，市议会在管理垃圾处理和回收方面扮演着重要角色，因为它们为各家各户提供垃圾桶并组织垃圾的收集。市议会还会为人们提供如何妥善处置各类垃圾的信息。





在个人层面，我们可以通过践行“5R”原则来实现可持续生活方式。它们是减少垃圾（Reduce）、再利用（Reuse）、回收（Recyle）、多加考虑（Rethink）、修理（Repair）。





减少垃圾（Reduce）指尽量减少物品数量，以减少你产生的垃圾。

再利用（Reuse）指减少购买新物品，利用好已有的、原本用于其他用途的物品。

回收（Recyle）指用新的方法利用旧物品，或者变废为宝。

多加考虑（Rethink）指多问自己做下的选择是否是最好的。

修理（Repair）指尽量修理坏掉的物品，而不是扔掉后买新的。

Two rubbish bins in Australia. Red lid is rubbish, yellow lid is recycling. Credit: Lighthousebay/Getty Images

播客原文

*为方便英语学习者，本文翻译尽可能遵循原文语序及用语习惯。





嗨！我的名字是Josipa，因为每个新话题都会带来一组新的日常用于，所以我像您一样，也仍在学习英语。





今天我们要讲一讲回收和减少垃圾。





“Reduce”意思是少拥有一些东西，“Recycle”则是把一件东西变成其他东西，让人们能再次使用它。





最近，我正尝试着过更有可持续性的生活。





“Living a sustainable life”意思是选择过一种产生更少废物、不给我们的星球增添问题的生活方式。





过更有可持续性生活的一种方式是在减少和回收家庭垃圾一事上做出更明智的决定。





让我们听听Maryanne和她的女儿Charlotte讨论在Charlotte生日聚会后回收废物的对话。





Maryanne:





Charlotte，拜托，你能把这些果汁盒子放到回收垃圾桶里吗？





Charlotte:





果汁盒不是可回收的，妈妈。它们需要扔到一般垃圾，和这些塑料叉子和勺子一起。我会把它们都扔到垃圾桶里去。





Maryanne:





好吧，你个小机灵鬼。等你把这些垃圾分类完后，你可以顺便把垃圾桶拉出去给清洁工。





到底为什么我们要讨论垃圾呢？哦对了，我们这一整集都和回收有关。





顺便一提，你可以在问题开头用“why one earth”来表示你对某事感到很震惊或者很气愤。比如说：“Why on earth are we still producing so much plastic?”





让我们看看我们刚刚听到的单词和表达。





Maryanne说：





Charlotte, please, can you put the juice boxes in the recycling bin?

在澳大利亚，一个“bin”是指你扔垃圾的容器。在美国和其他英语国家，他们可能会用“garbage can”或者“trash can”。





“Chuck”某物则意为扔他。但“chuck out”某物意为把它丢弃掉。





Charlotte回答说：





Juice boxes aren’t recyclable, mum. They need to go with the general waste, along with these plastic forks and spoons. I’ll have to chuck them all into the rubbish bin.

果汁盒和塑料叉子和勺子不能被回收，也就是说我们不能把它们做成其他东西，所以我们需要把它们扔到一般垃圾垃圾桶里。





“General wast（一般垃圾）”是指无法被回收的垃圾。通常它们会被埋在地下，埋它们的地方叫“landfills（垃圾填埋场）”。一个“landfill”就是指垃圾被丢弃和掩埋的地方。





Maryanne说：





Alright, smarty-pants – after you finish sorting the rubbish, you might as well take out the bins for the garbo.

如果我们认为某人想显得自己很聪明，我们就可以叫他“smarty-pants”。我们可以笑着用这个词作为一种表扬，但通常它是一种开玩笑的骂人。





“Sorting”垃圾意思是把它按照是否能回收分开。





然后Maryanne让Charlotte去





Take out the bins for the garbo.

“Garbo”是“garbage（垃圾）”或者“garbage collector（收集垃圾的清洁工）”的缩略表达。当我们“take the bins out for the garbo”，我们是把垃圾桶拉到家门外给收垃圾的清洁工来收。





可持续生活还意味着用妥善的方式丢垃圾、知晓哪种垃圾应该去哪里。市议会会对垃圾收集制定规则、做出决策。





在这段对话中，Maryanne有一些她不需要的旧家具，她正在和Allan打电话——Allan今天是Maryanne所在地市议会的工作人员。





Maryanne:





嗨，我想要安排一次大件垃圾收集。





Allan:





我可以帮您安排。我需要先告诉您我们不收白色家电。我们也不收电子垃圾，但您可以把它们丢在附近的回收中心。能问一下您想丢什么大件垃圾吗？





Maryanne:





我想丢一些被白蚁咬过的旧家具。它们之前一直在棚子里慢慢烂掉。





Allan:





好的。我可以在周三上午安排一次收集。请确保这些大件垃圾在这个时间前放到您门前的绿化带上。





OK，现在我们聊的是“hard waste（大件垃圾、硬垃圾）”，通常它指站很大地方无法放进一般垃圾桶的东西，比如说沙发和咖啡桌。





所以，如果你有一些不需要的大件物品想丢掉，你可以给所在地市议会打电话，告诉他们：





I’d like to arrange a hard waste pickup please.





我想安排一次大件垃圾收集。





市议会的Allan回答说：





I need to inform you that we don’t collect white goods. We don’t collect e-waste either, but you can drop it off at a nearby recycling centre.

Allan说市议会不收集“白色家电”和“电子垃圾”。





“White goods”是指冰箱、洗衣机和洗碗机这样的电器。





“E-waste”是电子产品，比如说旧手机、电脑、电视等。





Allan还说：





We don’t collect e-waste either, but you can drop it off at a nearby recycling centre.

市议会可能会指引你去接受电子垃圾和白色家电的回收中心。





“Drop off”某物意思是把某件东西带到并留在某地。在这个栗子棕，Allan说Maryanne可以把她的电子垃圾带到附近的回收中心。





她然后说：





I want to chuck out some old furniture that got eaten by termites. They’ve just been wasting away in the shed.

家具已经被白蚁咬过了。“Termites”是一种吃木头的昆虫，他们在澳大利亚的一些地方是个很大的问题。





现在Maryanne的家具正在“wasting away”。“Wasting away”意思是变得更弱、更腐烂、变得更像是废物。





如果某物只是一直没有被使用，你也可以用这个表达。比如：“I have been a bit lazy and that exercise equipment I bought has just been wasting away in my garage.”





最后Allan说：





Sure. I’ll arrange a pickup on Wednesday morning.Please make sure that the hard waste is on your nature strip by then.

市议会通常在街上的绿化带上收集大件垃圾。





“Nature strip”是指人行道和公路之间的一条草地，通常不包括人行道。





我今天的嘉宾是SBS菲律宾语团队的Cristina Lazo，她相信“5R”原则——Reduce、Reuse、Recycle、Rethink和Repair可以帮我们过上更有可持续性的生活。





嗨，Cristina。





Cristina:





嗨，Josipa，谢谢你邀请我参加《SBS学英语》播客。





Josipa:





在我们讨论“5R”指什么之前，我想问你一个非常实际的问题。你知道市议会多久收一次垃圾或者什么时候收垃圾吗？





Cristina:





这是个大大的谜团。我不知道，没人知道。不同市议会区域有不同的安排。通常，市议会从绿化带收集大件垃圾一年会有几次。对我来说，最好的信号是当我看到人们把家具放在外边让别人免费拿走。我就用这种方式弄到了几件不错的家具。





Josipa:





噢，我想我们都经历过。那么，告诉我，“5R”究竟代表什么呢？





Cristina:





它们代表着Reduce、Reuse、Recycle、Rethink和Repair，缩写就是这五个字母R。这是一组过可持续生活的易记规则。比如说，如果你少购买些东西，你就是在减少（reduce）你产出的垃圾，因为你不需要把旧东西丢掉。如果你带自己的袋子去商店而不是拿一个新的塑料袋，你就是在再利用（reuse）某物。这已经是5R中的两个R了。





Josipa:





OK，那我们还剩下Recycle（回收）、Rethink（多加思考）和Repair（修理）。我们之前听到了很多有关回收的内容，修理也很容易理解。它的意思是把某物修好而不是丢掉。但你说的多加思考“rethink”是什么意思？





Cristina:





在这个语境中，rethink意思是问问自己你在生活中做出的选择是否对环境有好处。比如说，人们应该知道玻璃、塑料、纸、硬纸板、轮胎、电子产品、电池、建材、食物和花园废料都有一定价值，都可以作为能源来源和资源再次利用。





Josipa:





谢谢你，Cristina。



