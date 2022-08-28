【SBS学英语】第18集：澳式足球

重点 讨论体育运动时的有用表达

讨论AFL（澳大利亚澳式足球联赛）时的有用表达

如何代表您的祖籍国参与澳式足球

本集内容适合中上至高级学习者。收听之后，您可以进行小测验测试您的学习成果。





学习笔记

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学习目标：

讨论体育运动和澳式足球时的有用表达。



讨论体育运动时的有用表达：

Is there a team that you’re cheering for?

Far out! I can’t make heads or tails of the sport.

I thought this game was going to be a nail biter, but it looks like we will win by a mile!

They’re the favourites this year.

They’ve been blowing away the competition.

讨论AFL（澳大利亚澳式足球联赛）时的有用表达：

Geez, what a speccie!

It’s incredible how he marked it.

Pies have a lot of frequent flyers on their team while Swans are making a hash of it.

I’m barracking for this team.

口语表达：





“ Far out ” ，表示惊喜、惊讶乃至惊愕，约等于“oh my goodness （我的天啊）”。





如果你无法“make heads or tails of”某事或某物，那么就是说某事或某物令你感到困惑。





如果你“get the basics down”，那么就是说你知道关于某件事的基本信息。





如果你“pick someone’s brain about something”，那就是说你从很了解某事的人那里得到信息。





“Geez”用于表达惊讶或烦躁，比如：“Geez, you scared me!”





“Nail biter”，指能让你感到兴奋、焦急或紧张的事情，如：“That movie was a nail biter.”





单词：





Footy ：可以指澳式足球、足球、橄榄球和联盟式橄榄球。





Goal posts ：球门柱，指球场两端中间较高的两根柱子。





Behind posts ：侧门柱，指球场两端两侧较矮的两根柱子。





To barrack ：指为某支AFL球队欢呼或支持某支球队





A speccie ：指非常好的一次接球，也称为“mark”，通常指一名球员跳到另一名球员背上接球。





A screamer ：同“speccie”。





Frequent Flyers ：指打出很多“speccie”或“screamer”的球员。





A mark ：指接住踢出的发球，可以为接球的球员赢得一次罚球机会。当一个球员打出“mark”时，你可以说，“what a screamer!”





Making a hash of it ：意为犯下很多错误、失误。





The favourite ：在体育运动中指被预测会获胜的运动员或者队伍。





The premiership ：指给在决赛中获胜的AFL球队的荣誉。





文化信息：





澳式规则足球也被称为“Aussie Rules”、“football”或者“footy”。这是一种接触式球类运动，由两队各18名球员进行。澳式足球的全职业联赛是澳大利亚澳式足球联赛（AFL），女子联赛则叫AFLW。





Credit: Australian Football International

播客原文

*为方便英语学习者，本文翻译尽可能遵循原文语序及用语习惯。





嗨！欢迎收听SBS《学英语》播客，在本节目中，我们帮助澳大利亚人说英语、相互理解、相互连接。





我的名字是Josipa，像您一样，我每天都在了解更多的澳洲文化。





有一件事能让所有的澳洲人都变得话多起来，甚至常常为它吵架，那就是体育！





所以，今天我们将练习如何讨论这个国家最受欢迎的体育运动之一，澳式规则足球，也就是在专业的澳大利亚澳式足球联赛中进行的运动，通常也叫做AFL或者“Aussie Rules”。





让我们从Allan和Susie之间的一段对话开始。Allan从小就看AFL，但Susie则像我一样，对AFL了解不多。





Allan:



你有支持哪支footy球队吗，Susie？





Susie:



我的天啊！我完全不懂这项运动。我只知道AFL中有18支队伍，球员们必须把球踢到球门柱之间。





Allan:



那你已经抓住重点了！当一名球员把球踢到球门柱之间且另一名球员没有碰球的话，那么他们的队伍就会赢得六分。如果是在侧门柱之间的话，则是一分。





Susie:



有太多要学的了！我能多问问你吗？





Josipa:



我第一次听到我的朋友们聊“footy”的时候，我以为他们在说足球。但在澳大利亚，“footy”可以指足球、橄榄球、联盟式橄榄球或者澳式足球！





但今天我们说“footy”的时候，我们是指AFL，一种在澳大利亚所有体育运动中有着最高观众数量和转播收视率的接触式运动。





现在，让我们仔细剖析Allan和Susie间的对话，了解AFL并练习一些关于体育的有用表达。





Allan问Susie她为哪支球队欢呼（支持哪支球队），她回答说：



Far out! I can’t make heads or tails of the sport.

“Far out”是一个常见的表达，与“wow（哇哦）”相似。它可以用来表达惊喜、惊讶甚至惊愕。





如果你“can’t make heads or tails of”某事或某物，意思就是说你对它感到困惑。比如说：“I can’t make heads or tails of this instruction manual!”或者“I can’t make heads or tails of your handwriting!”





Susie还说：



All I know is that there are 18 teams in the AFL and that players have to kick a ball between the goal posts.

AFL中一共有18支球队。AFL是“Australian Football League”的首字母缩写。每支球队有22名球员，但只有18名会在场上参赛。球赛的目标是把橄榄形状的球踢到球场两端的门柱之间。





Allan然后说了一个我们也能在许多日常情景中用的表达。他说：





You’ve got the basics down!

当你“get the basics down”，那意思就是说你知道有关某事的基本信息。比如，我可以说：“I’m new to gardening, but I’ve got the basics down.”





Allan还说：





在澳式足球中，球场两端没有球网（球门），而是有四根门柱。门柱由球场两端中间两根较高的球门柱和侧边两根较矮的球门柱组成。





通过把球踢到球门柱之间可以得分。坦白说，我不能假装我知道AFL得分系统是怎么运作的，但别担心，我为本集播客邀请了一位特别嘉宾，我们等会就可以向他请教。





顺便一提，“pick someone's brain”意思是向很了解某事的人询问。所以你可以说：



Can I pick your brain about it?

在我们聊天的同时，Susie已经变成了一个合格的澳式足球球迷，现在她和Allan正在观看一场悉尼天鹅队（Sydney Swans）和科林伍德喜鹊队（Collingwood Magpies）之间的比赛，科林伍德喜鹊队简称是“Pies”。





Allan:



老天，那个接球（speccie）太棒了。我以为这场球赛双方会难分伯仲，但看来Pies要大比分获胜了。





Susie:



他接球的方式太厉害了。Pies有很多经常打出接球的球员，而天鹅队失误连连。





Allan:



你知道我会一直支持天鹅队，但今年当他们的支持者可不太容易。我觉得猫队（Geelong Cats）会最终获胜，他们胜算最大。





Susie:



啊是的，他们所向披靡。





Josipa:



让我们直接剖析这两个footy球迷间的对话。Allan说：



Geez, what a speccie!

“Geez”是用来表达惊喜或者厌烦的表达。比如说：“Geez! You scared me!”





一个“speccie”或者“screamer”是指成功接住球，也被称为一个“mark”，通常会牵扯到一个球员跳到另一个球员背上的情况。



I thought this game was going to be a nail biter, but it looks the Pies are going to win by a mile.

一个“nail biter”是指让人产生焦虑、兴奋、紧张情绪的情况。你可以说：“This movie was a nail biter.”





当一支球队“wins by a mile”，意思是他们以大幅领先获胜。Susie然后说：



It’s incredible how he marked it.

一个“mark”是指成功接住踢出的球，可以为球员赢得一次罚球机会。所以，当一名球员拿下“mark”时，你可以说：“what a screamer!”



Pies have a lot of frequent flyers on their team while Swans are making a hash of it.

“Frequent flyers”是指打出很多“screamers”或者“speccies”的球员。





如果一支澳式足球球队“is making a hash of it”，那就是说他们正出现很多失误。





Allan然后分享了他支持的球队，并说：



You know I’ll always barrack for the Swans.

在澳式足球中，“To barrack”意思是为某支特定球队欢呼（支持某支球队）。所以，你可以在下次讨论footy时先问：“Who do you barrack for?”





然后Allan说：



They’re the favourites.

在体育中，如果一支球队或者一名运动员被预测会赢，那么他们就会被称为“the favourites”。





Susie回答说：



They’ve been blowing away the competition.

在体育竞技中，“to blow away”是指击败所有对手。比如说：“He blew away the competition and won the gold medal.”





今天我的嘉宾是Brian Clarke，澳式足球国际协会（Australian Football International）的首席执行官。他所属的组织不仅在国际上推广澳式足球，还在澳大利亚国内的多元文化社区推广这项运动。





Brian，谢谢你今天参与我们的节目。





Brian:



谢谢你邀请我，Josipa。





Josipa:



首先，你能不呢过你告诉我为什么澳洲人对澳式足球如此痴狂？





Brian:



澳式足球不像其他规则的足球，它涵盖了一切。其中有足球的元素，有橄榄球的元素，甚至有篮球的严肃。当你拿到球后，你有很多选项：你是带球跑呢？踢球呢？用手击球（handball）呢？还是运球（bounce）呢？所以基本上你怎么做都可以，你可以用手，而且没有守门员。这项运动的高自由度可能是它最棒的特色之一。





Josipa:



我想请教你关于得分的事。我完全搞不懂怎么得分。





Brian:



哈哈，很多人都一样。对新球迷来说计分可能是这项运动最具挑战的不分了。球场两端各有四根门柱，两根在中间的高一些的门柱，然后还有两根在两侧的矮一点的门柱。如果球通过了两个中间门柱之间，也就是两个高门柱之间，那就是一次得分，分值为六分。但如果球经过了大门柱和小门柱之间，那就值一分。你可能会看到一个球队拿到2.6，然后你可能会问：“嗯？这是什么意思？”二在这里指的是进球次数，所以你用它乘以六，也就是12分。后边的六则指一分。所以，2.6其实是12+6，也就是18分。新球迷可能会觉得这种计算很难懂，但这正是让这项运动如此独特的事情之一。





Josipa:



我爱尝试新鲜事物，我也想尝试一下澳式足球，但我害怕我会受伤。





Brian:



我们这个运动其实有接触性和非接触性的版本，所以我们可以允许擒抱（tackling）也可以不允许擒抱。你可以自行选择。有很多社区并不想来到澳洲被人擒抱，然后受伤。所以非接触版本的澳式足球也很有趣，你仍然可以踢球、用手击球、运球、接球，然后用轻触来代替擒抱。其实是很有意思的。





Josipa:



在你们的网站上，我看到上边写你可以代表你的祖国参赛？





Brian:



是的，我们的比赛不仅给你机会参与这项很棒的运动，而且还能代表你的社区。所以如果你的父母或者祖父母来自某个国家，你就可以来代表你的祖籍国参赛。所以无论你是来自南非还是南美、亚洲、太平洋、欧洲，都可以来参加AFI的活动。我们可以教你怎么玩。不管你来自哪里你都可以参与这项运动。我们还鼓励男子女子一起进行非接触版本的澳式足球。这很棒，因为你可以在呼吸新鲜空气的同时锻炼，你还在结识新朋友，而且还不会受伤。





Josipa:



这听起来很棒。也许某天我会在球场上见到你。





Brian:



很期待。





感谢我们的教育顾问Shirley Glaister和嘉宾Brian Clarke，May Khali和Richard Gurney献声，以及Paul Nicholson和Clair Drew扮演Allan和Susie。





