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【SBS学英语】第18集：社区菜园

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Growing Vegetables at Home

Senior asian woman gardening at her home in Perth, Australia. Credit: SolStock/Getty Images

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Published 11 September 2022 at 4:58pm
By Josipa Kosanovic, Janine Googan
Presented by Josipa Kosanovic, Anh Vu
Source: SBS

学习讨论植物和园艺有用的表达。此外，了解如何在没有花园的情况下成为一名园丁。

Published 11 September 2022 at 4:58pm
By Josipa Kosanovic, Janine Googan
Presented by Josipa Kosanovic, Anh Vu
Source: SBS
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本集内容适合中上至高级学习者。收听之后，您可以进行小测验测试您的学习成果。

学习笔记

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学习目标：
学会讨论植物和园艺的相关表达。

讨论园艺时可以问的问题：
  • Do you have natives or mainly introduced plants in your garden?
  • Do your plants need full sun or part shade?  
  • Is your garden bed in a partially or fully shaded spot?  
  • Is your garden flower, vegie or ornamental? 
  • Do you prefer seedlings or seeds?  
讨论园艺时可以使用的表达：
  • My natives will make a lovely ornamental garden. 
  • I need to buy a trowel and one angled shovel. 
  • I’m looking for some easy-to-care perennials.
口语表达：

To spring into action: 意为突然变得活跃、充满能量。

To beat around the bush：意为用不直接的方式讨论某件事。如果你对某人说：“Please, don’t beat around the bush,” 那么意思就是你要求此人有话直说，不要说不相关的事。

Green thumb：“绿手指”，对好园丁的称谓，指能种好植物的人。如：“She has a green thumb, she can grow anything!”

单词：   

Seedlings：幼苗，特指从种子成长起来的幼苗，而不是那些从其他植物上剪下的部分。

Pull out the weeds：通过把杂草周围的土弄松后将其连根拔起。

Dig a hole：在地上挖出一个洞。

Mowing the lawn： 用割草机修建草坪。

Watering the plants： 浇水，把水浇在植物或生长植物的土壤上。

Growing a seed：通过种下种子生长植物，而不是嫁接等其他方式。

Planting a tree：种树。

文化信息：

澳大利亚社区园艺协会（Community Gardens Australia, CGA）
是连接全澳各地城市农场和社区花园的组织。它是一个基于社区的组织，致力于为全澳洲喜爱城市农场或社区园艺的人牵线搭桥。

《和澳洲野生动物一起生活 Living with Aussie Wildlife》
是《SBS学英语》的一个系列视频和播客。其中国内您可以学习到有关澳洲各种独特动物的知识。

播客原文

*为方便英语学习者，本文翻译尽可能遵循原文语序及用语习惯。

嗨！欢迎来到《SBS学英语》播客，在这里我们帮助澳大利亚人说英语、相互理解、相互连接。

我们承认Cammerygal部落是我们录音处土地的传统主人。我们向他们曾经和现在的长老致意。

我的名字是Josipa，像您一样，我也需要市场练习新单词和表达。

但在我开始这次学习前，先让我对Marie表达感谢，她在苹果播客上留下了评价，她说：“这太棒了，正是我要找的内容。”

谢谢你，Marie。如果你在寻找有关特定话题的内容或者想提供一些范库额，我们非常欢迎您也留下评价。您可能是下一个我们在节目上致谢的人！

那么，让我们立刻开始（spring into action）吧！也就是开始活跃，开始学习有关我最喜欢的季节的表达，也就是春天（spring）！是的，春天终于到了，植物开始生长，人们都想讨论园艺，正如Susie和Allan。让我们听听他们的的对话。

Allan
你有一些好看的本地植物，Susie。你准备把它们放在哪里？

Susie
它们喜欢有部分阳光照射的地方。它们很适合观赏花园。所以我在想……把它们放在这个角落。

Allan
我喜欢本地植物，因为它们不需要太多照料，不需要太多水。这对我来说是个好事因为我的园艺技术不是特别好！

Josipa
Allan问Susie有关她本地植物的事情。本地动物或植物，比如说金合欢（golden wattle），澳大利亚的国花，是指在一个地方本土生长的动物或植物。

植物也可以被引入，意思是某个物种被故意或无意带到另一个地方。所以，你可以问某人：
In your area, is it natives or mainly introduced trees and plants?
Susie正在考虑把她的本土植物放在一个特别的角落。

Susie
它们喜欢有部分阳光照射的地方。它们很适合观赏花园。

你的植物需要完全的日光还是部分遮蔽？你的花园是在一个有部分还是完全遮挡的地方？如果你现在没有花园，你想要哪种？花园？菜园？还是观赏花园？

一个观赏花园（ornamental garden）的外观是经过设计的。和出产粮食或蔬菜和香草（的花园）不同，观赏花园常常会种有开花植物或者多彩叶子（foliage）的植物。

如果你的花园不需要很多照料，比如除杂草和修剪枝叶，那么你可以用易于维护（low maintenance）来形容它。

如果你的花园不需要很多水，你可以说它是耐干旱（drought tolerant），与之相反，你可以说它很渴（thirsty）。

澳大利亚本土植物通常都易于维护且耐干旱。

你可以用“tolerant”这个词来形容其他和植物有关的事情。下一次你买植物的时候，留意一下“sun tolerant”、“perst tolerant”或者“wind tolerant”这样的表达。

你的园丁技巧如何呢？
Do you have a green thumb?
不幸的是，我没有绿手指。

有一个绿手指的意思是有着过人的让植物良好生长的技术。

我希望Susie有绿手指！她给了Allan一个长长的购物清单，让他去买一些园艺工具。让我们来看看。

Allan
啊，在这呢。Susie给我列的单子……上边有什么？……园艺铲子（trowel，镘子）、剪枝剪刀（secateurs）、尖头铲（angled shovel）……不知道我能不能找到价格实惠的尖头铲。还有什么？剪枝剪刀（pruners）、花洒壶（watering can）、大剪刀（shears）。等一下，她还在单子底部加上了水管（hose）。

Allan正在买一些园艺工具。首先他提到：
A trowel, secateurs, a shovel.
园艺铲子（trowel）是一个小型的手持工具，像一个有弯曲边缘的大勺子，用来铲植物或者土壤。

剪枝剪刀（secateurs）是单手使用的用来修剪枝叶的剪刀。

Allan在考虑一种铲子。
I wonder if I can get an angled shovel at a good price.
一个尖头铲（angled shovel）是指带刃的铲子，方便挖土。

然后我们听到Allan提到：
Pruners, a watering can, shears and a hose.
剪枝剪刀（pruners）、花洒壶（watering can）、大剪刀（shears）和水管（hose），让我们再加上割草机（lawnmower）和园艺叉（fork）。这些是一些园艺工具的名称。

现在Allan正在和Susie谈话。在这段对话中，Susie是一名园艺师（horticulturalist），也就是园艺方面的专家。

Allan
我在找一些容易照料的多年生植物（prennials）。

Susie
你更喜欢幼苗还是种子？

Allan
我不是很确定，你推荐哪个呢？

Susie
嗯……幼苗长得更快也容易一些。如果你想从种子种起，这样可以省点钱，但花的时间也更长。

好了，让我们闲话少叙。我们需要讲解很多东西。

顺便一提，“beat around the bush”是指在讨论某件事的时候对重点避而不谈。

所以，如果我对某人说：“Please, don't beat around the bush”，我就是让他们说重点，不要一直说那些不重要的事情。

那么，Allan正在买一些花。他说：
I’m looking for some easy-to-care perennials.
多年生植物，或者直接说“perennial”，是指可以多年生长的植物。它们区别于一年生植物（annual plants），它们只能生长一季。

Susie然后问道：
Do you prefer seedlings or seeds?
幼苗（seedlings）是指从种子长成的植物幼苗。基本上幼苗就是已经发芽的种子。

它们可以帮你节省一些时间，但也要多花钱。正如Susie所说：

Susie
嗯……幼苗长得更快也容易一些。如果你想从种子种起，这样可以省点钱，但花的时间也更长。

“Sowing”是播种的另一种说法，但只限于种子。你可以“sow”种子，但你不能“sow”植物。你只能“plant”植物！很令人困惑，对吧？

我今天的嘉宾是SBS越南语节目的Anh Vu。嗨，Ahn，谢谢你参加节目。

Anh
嗨，Josipa，很高兴能来。

Josipa
你之前告诉过我越南社区有多么喜爱园艺。

Anh
没错，园艺和越南社区总是紧密连接在一起。对于越南背景的人们来说，园艺是一种和祖国美好记忆重新连接的方式。你可以在自己后院种很多食用或者药用的亚洲草本植物，比如香菜（coriander）、罗勒（basil）、薄荷（mint）、柠檬香茅（lemongrass）、姜（ginger）。

Josipa
我曾经很喜欢我妈妈后院的各种香草，但自从我搬到悉尼，我的花园就只剩下我窗台上的两个花盆了。你之前推荐我找一下我家附近的社区花园？

Anh
是的。澳大利亚有超过600个社区花园和城市农场。在那里人们聚在一起种新鲜事物、学习、放松、交新朋友。

Josipa
谢谢分享，Ahn。现在我得去找找我附近的社区花园了。

Anh
很简单的。只需要访问
communitygarden.org.au
网站，你就可以很快加入澳大利亚快速成长的社区花园社区。


感谢我们的教育顾问Shirley Glaister和嘉宾Anh Vu和Ioane Lafoai, 以及Paul Nicholson和Clair Drew献声扮演Allan和Susie。

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