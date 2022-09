【SBS学英语】第18集：社区菜园

本集内容适合中上至高级学习者。收听之后,您可以进行小测验测试您的学习成果。



学习笔记

学习目标:

学会讨论植物和园艺的相关表达。





讨论园艺时可以问的问题:



Do you have natives or mainly introduced plants in your garden?

Do your plants need full sun or part shade?

Is your garden bed in a partially or fully shaded spot?

Is your garden flower, vegie or ornamental?

Do you prefer seedlings or seeds?

讨论园艺时可以使用的表达:



My natives will make a lovely ornamental garden.

I need to buy a trowel and one angled shovel.

I’m looking for some easy-to-care perennials.

口语表达:





To spring into action: 意为突然变得活跃、充满能量。





To beat around the bush:意为用不直接的方式讨论某件事。如果你对某人说: “Please, don’t beat around the bush,” 那么意思就是你要求此人有话直说,不要说不相关的事。





Green thumb:“绿手指”,对好园丁的称谓,指能种好植物的人。如:“She has a green thumb, she can grow anything!”





单词 :





Seedlings :幼苗,特指从种子成长起来的幼苗,而不是那些从其他植物上剪下的部分。





Pull out the weeds: 通过把杂草周围的土弄松后将其连根拔起。





Dig a hole: 在地上挖出一个洞。





Mowing the lawn: 用割草机修建草坪。





Watering the plants: 浇水,把水浇在植物或生长植物的土壤上。





Growing a seed: 通过种下种子生长植物,而不是嫁接等其他方式。





Planting a tree: 种树。





文化信息:





播客原文

*为方便英语学习者,本文翻译尽可能遵循原文语序及用语习惯。





嗨!欢迎来到《SBS学英语》播客,在这里我们帮助澳大利亚人说英语、相互理解、相互连接。





我们承认Cammerygal部落是我们录音处土地的传统主人。我们向他们曾经和现在的长老致意。





我的名字是Josipa,像您一样,我也需要市场练习新单词和表达。





但在我开始这次学习前,先让我对Marie表达感谢,她在苹果播客上留下了评价,她说:“这太棒了,正是我要找的内容。”





谢谢你,Marie。如果你在寻找有关特定话题的内容或者想提供一些范库额,我们非常欢迎您也留下评价。您可能是下一个我们在节目上致谢的人!





那么,让我们立刻开始(spring into action)吧!也就是开始活跃,开始学习有关我最喜欢的季节的表达,也就是春天(spring)!是的,春天终于到了,植物开始生长,人们都想讨论园艺,正如Susie和Allan。让我们听听他们的的对话。





Allan



你有一些好看的本地植物,Susie。你准备把它们放在哪里?





Susie



它们喜欢有部分阳光照射的地方。它们很适合观赏花园。所以我在想……把它们放在这个角落。





Allan



我喜欢本地植物,因为它们不需要太多照料,不需要太多水。这对我来说是个好事因为我的园艺技术不是特别好!





Josipa



Allan问Susie有关她本地植物的事情。本地动物或植物,比如说金合欢(golden wattle),澳大利亚的国花,是指在一个地方本土生长的动物或植物。





植物也可以被引入,意思是某个物种被故意或无意带到另一个地方。所以,你可以问某人:



In your area, is it natives or mainly introduced trees and plants?

Susie正在考虑把她的本土植物放在一个特别的角落。





Susie



它们喜欢有部分阳光照射的地方。它们很适合观赏花园。





你的植物需要完全的日光还是部分遮蔽?你的花园是在一个有部分还是完全遮挡的地方?如果你现在没有花园,你想要哪种?花园?菜园?还是观赏花园?





一个观赏花园(ornamental garden)的外观是经过设计的。和出产粮食或蔬菜和香草(的花园)不同,观赏花园常常会种有开花植物或者多彩叶子(foliage)的植物。





如果你的花园不需要很多照料,比如除杂草和修剪枝叶,那么你可以用易于维护(low maintenance)来形容它。





如果你的花园不需要很多水,你可以说它是耐干旱(drought tolerant),与之相反,你可以说它很渴(thirsty)。





澳大利亚本土植物通常都易于维护且耐干旱。





你可以用“tolerant”这个词来形容其他和植物有关的事情。下一次你买植物的时候,留意一下“sun tolerant”、“perst tolerant”或者“wind tolerant”这样的表达。





你的园丁技巧如何呢?



Do you have a green thumb?

不幸的是,我没有绿手指。





有一个绿手指的意思是有着过人的让植物良好生长的技术。





我希望Susie有绿手指!她给了Allan一个长长的购物清单,让他去买一些园艺工具。让我们来看看。





Allan



啊,在这呢。Susie给我列的单子……上边有什么?……园艺铲子(trowel,镘子)、剪枝剪刀(secateurs)、尖头铲(angled shovel)……不知道我能不能找到价格实惠的尖头铲。还有什么?剪枝剪刀(pruners)、花洒壶(watering can)、大剪刀(shears)。等一下,她还在单子底部加上了水管(hose)。





Allan正在买一些园艺工具。首先他提到:



A trowel, secateurs, a shovel.

园艺铲子(trowel)是一个小型的手持工具,像一个有弯曲边缘的大勺子,用来铲植物或者土壤。





剪枝剪刀(secateurs)是单手使用的用来修剪枝叶的剪刀。





Allan在考虑一种铲子。



I wonder if I can get an angled shovel at a good price.

一个尖头铲(angled shovel)是指带刃的铲子,方便挖土。





然后我们听到Allan提到:



Pruners, a watering can, shears and a hose.

剪枝剪刀(pruners)、花洒壶(watering can)、大剪刀(shears)和水管(hose),让我们再加上割草机(lawnmower)和园艺叉(fork)。这些是一些园艺工具的名称。





现在Allan正在和Susie谈话。在这段对话中,Susie是一名园艺师(horticulturalist),也就是园艺方面的专家。





Allan



我在找一些容易照料的多年生植物(prennials)。





Susie



你更喜欢幼苗还是种子?





Allan



我不是很确定,你推荐哪个呢?





Susie



嗯……幼苗长得更快也容易一些。如果你想从种子种起,这样可以省点钱,但花的时间也更长。





好了,让我们闲话少叙。我们需要讲解很多东西。





顺便一提,“beat around the bush”是指在讨论某件事的时候对重点避而不谈。





所以,如果我对某人说:“Please, don't beat around the bush”,我就是让他们说重点,不要一直说那些不重要的事情。





那么,Allan正在买一些花。他说:



I’m looking for some easy-to-care perennials.

多年生植物,或者直接说“perennial”,是指可以多年生长的植物。它们区别于一年生植物(annual plants),它们只能生长一季。





Susie然后问道:



Do you prefer seedlings or seeds?

幼苗(seedlings)是指从种子长成的植物幼苗。基本上幼苗就是已经发芽的种子。





它们可以帮你节省一些时间,但也要多花钱。正如Susie所说:





Susie



嗯……幼苗长得更快也容易一些。如果你想从种子种起,这样可以省点钱,但花的时间也更长。





“Sowing”是播种的另一种说法,但只限于种子。你可以“sow”种子,但你不能“sow”植物。你只能“plant”植物!很令人困惑,对吧?





我今天的嘉宾是SBS越南语节目的Anh Vu。嗨,Ahn,谢谢你参加节目。





Anh



嗨,Josipa,很高兴能来。





Josipa



你之前告诉过我越南社区有多么喜爱园艺。





Anh



没错,园艺和越南社区总是紧密连接在一起。对于越南背景的人们来说,园艺是一种和祖国美好记忆重新连接的方式。你可以在自己后院种很多食用或者药用的亚洲草本植物,比如香菜(coriander)、罗勒(basil)、薄荷(mint)、柠檬香茅(lemongrass)、姜(ginger)。





Josipa



我曾经很喜欢我妈妈后院的各种香草,但自从我搬到悉尼,我的花园就只剩下我窗台上的两个花盆了。你之前推荐我找一下我家附近的社区花园?





Anh



是的。澳大利亚有超过600个社区花园和城市农场。在那里人们聚在一起种新鲜事物、学习、放松、交新朋友。





Josipa



谢谢分享,Ahn。现在我得去找找我附近的社区花园了。





Anh