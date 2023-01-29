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对“华二代”熊湉雯来说，《梁祝》是一首意义非凡的曲子，而在“传奇与灯笼——农历新年音乐会”上，她将在舞台上再次拉响《梁祝》的旋律，还将演绎《春节序曲》、《新疆之春》等小提琴曲。





熊湉雯出生、成长在澳大利亚，并没有太多机会接触中华文化。





她告诉SBS中文普通话，自年少时听到《梁祝》时，她就被故事本身和凄美的旋律所打动。





“我是在澳洲长大的，所以一直都没有接触到中国的音乐、中国的文化。我长大的时候没有这么多的Youtube、Tiktok，所以没有那么容易接触到。”





“结果有一个乐团建议我拉了《梁祝》……我刚开始学的时候就研究它的故事，最后很美的一段——他们化成蝴蝶。”









熊湉雯坦言，语言是她理解华人乐曲的一个主要挑战。目前，她的中文水平相对有限，几乎仅限于日常交流。





但是，这并不阻碍她也有着庆祝新年的传统。而每当这个时候，也总会有小提琴相伴。





“小时候会有一点感觉，这是时间有点不一样——路上有很多打鼓，看到舞龙……然后我们吃饭的时候会吃鱼，年年有余，然后会有新的衣服和很多糖果。”





每当有亲朋到来时，熊湉雯就会被要求拉小提琴曲。





“小的时候是拉我最新学的曲子。现在比较大了，比较了解华人文化，就会拉《梁祝》和《月亮代表我的心》。”





Event Credit: Claudio Raschella



熊湉雯4岁学钢琴，7岁开始学习小提琴。后来前往美国的专业中学学习音乐。





在这时，人生的道路出现了分岔口。学校老师推荐她放弃音乐，报考耶鲁大学法律系。思虑再三，熊湉雯决定，向着音乐梦想，坚持下去。





“如果你以后还想回去读书的话，以后都可以再读。可是音乐的时间很宝贵，要拿时间走这条路才会有机会。所以我那时候决定继续做音乐，我还是喜欢音乐。”





在学习和练习当中，熊湉雯逐渐体会到，虽然东西方音乐文化千差万别，但音乐是超越语言和文化的桥梁。









这次，熊湉雯会带着一把特殊的有着300多年历史的小提琴登上舞台。





“我是在美国遇到这把琴的……这把琴真的就像我自己的声音，就是我的另一只手。”





“它是很深、很纯的一个音色，老的意大利琴很奇怪，在耳朵下面声音不是很大，可是在一个大厅表演的时候，它的回音可以回响在整个音乐厅里面。”





请听采访：





LISTEN TO “华二代”小提琴家熊湉雯：用《梁祝》奏响新春旋律 SBS Chinese 29/01/2023 09:35 Play





澳洲各地都在庆祝农历兔年的开始，Willoughby市议会也推出一系列庆祝活动。作为2023年农历新年庆祝活动的一部分，Willoughby市议会鼓励民众在2023年1月18日至2月12日期间参加庆祝活动，在Chatswood享用美食佳肴、参加娱乐活动并享受艺术表演。“传奇与灯笼——农历新年音乐会”（Legends and Lanterns – Lunar New Year Concert）将于2月4日星期六晚上7点至9点，在Chatswood的The Concourse音乐厅举行。







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