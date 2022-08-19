墨尔本杯：“让举国停下来”的赛马活动 也有人反对该赛事

在11月的第一个星期二，澳大利亚人传统上会停下手中的工作，来观看赛马。





墨尔本杯赛马日的赛事被称为“让举国停顿的赛事”。 它是赛马日历上的亮点，也是世界上最负盛名的赛事之一。





尼尔·威尔逊（Neil Wilson）是负责墨尔本杯的维多利亚赛马俱乐部的主席。 他说墨尔本杯不仅仅是一场赛马。





Advertisement

“这实际上是澳大利亚文化和结构的一部分。它也被归类为重大赛事，类似于大奖赛或网球大满贯。有趣的是，在墨尔本，这是一个公共假期。在澳大利亚，实际上每两个成年人中就会有一个人停下手中的工作来听或看比赛。在全球范围内，它也正在成为一场大型竞赛。我们的观众遍布 160 个国家和地区，覆盖全球近 7.5 亿人。”



Racegoers cheering during Melbourne Cup Day, at Flemington Racecourse. Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE 虽然许多澳大利亚人庆祝杯赛，但也有许多人强烈反对这个赛马节。





克里斯汀·利 (Kristin Leigh) 是保护赛马联盟 (Coalition for the Protection of Racehorses) 的传播总监，该组织十多年来一直举办名为“Nup to the Cup”的抗议活动。



墨尔本杯通常被视为我们聚在一起庆祝的日子，但我们庆祝的（原因）是错误的。 Kristin Leigh, Coalition for the Protection of Racehorses Communications Director

Animal rights activists regularly protest Melbourne Cup Day. Source: AAP / SCOTT BARBOUR/AAPIMAGE 墨尔本杯是在弗莱明顿赛马场举行的杯赛日的第7场比赛。





这是为期一周的墨尔本杯嘉年华的核心，也是维多利亚州春季赛马嘉年华赛季的一大亮点。





尼尔·威尔逊说： “杯赛早期的运行经历了世界大战，经历了澳大利亚的萧条时期，最近，它继续经历了 COVID 大流行。”



它被称为‘让举国停顿的赛事’，因为比赛时，澳大利亚的每两个人中就会有一个人停下来关注。 Neil Wilson, Victoria Racing Club Chair

赛马是从数百匹马中选出的 24 匹纯种马参加 这个赛道为3200米的比赛。





马匹必须至少三岁才能参加比赛。





Racing Victoria 的兽医服务总经理格蕾丝·佛比（ Grace Forbes ）博士解释道。





“纯种马是一种马的品种，所有参加纯种马比赛的马都必须从出生时就在澳大利亚种马登记簿上注册。可能与参加狗展的狗没有什么不同，它们需要在种马登记簿上注册以验证其父母身份。”





Jockey Kerrin McEvoy (left) rides Quantico to victory in race 10, MSS Security Sprint during Melbourne Cup Day, at Flemington Racecourse, Melbourne, Tuesday, November 2, 2021. Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE 墨尔本杯是一场“让分”比赛。根据马匹的起始体重、年龄、骑师和之前的表现，马会携带额外的重量。这样每匹马都有平等的获胜机会。





威尔逊先生说，杯赛日吸引了30万人前往弗莱明顿赛场观看比赛。





“人们早上就来了，他们喜欢娱乐，他们喜欢周围的环境，他们喜欢打扮。时尚是活动的重要组成部分，所以很多人都期待着杯赛日和杯赛周，戴着他们最时尚的帽子、穿着西装和漂亮的衣服。甚至在酒店、办公室、家中举行的派对上，人们都会盛装打扮并观看比赛，作为澳大利亚人，他们在 11 月的第一个星期二享受这个特殊的时刻。”



多年来，赛马运动行业一直因其对待动物的方式和对动物的奴役而受到质疑。





该行业在动物福利、育种过程和残酷的训练实践方面面临审查。





此外，关于赛跑和鞭打如何影响动物，以及该行业经常对受伤的马实施安乐死的做法引发了人们对行业道德方面的考量。





问题不在于墨尔本杯，问题是发生在整个赛马行业的事情。当你用动物来娱乐和赌博时，总会对动物造成痛苦和折磨，因为它们被视为赚钱的机器。

杯赛是世界上最赚钱的赛事之一。





2022年，该奖项价值800万澳元。获胜者将获得 400万澳元和价值25万澳元的奖杯。 这也是澳大利亚最大的为期一天的赌博活动日。





每年的这一天，投注者就会下注，工作场所经常进行抽奖活动。





利女士说，尽管墨尔本杯促进了维多利亚州的经济，但它是以忽视赌博产生的问题为代价的。





“在过去的 10 年中，纯种马的投注额翻了一番：现在每年仅纯种马比赛就有 290 亿澳元的赌注。所以，赛马不仅对马有害，对人类也有害。”



Animal activists stage protests with mock fashion and fake races during Melbourne Cup Day. Source: AAP / DAVID CROSLING/AAPIMAGE 威尔逊先生为杯赛辩护说，围绕动物福利的问题正成为越来越受关注的焦点。





格蕾丝·佛比（Grace Forbes） 博士补充说，她的团队已经制定了降低受伤率的程序。确保马匹及其骑手的安全是他们的首要任务。





“我们在 2022 年制定了多项兽医协议，以降低赛马严重受伤的风险，包括参加墨尔本杯比赛的赛马以及前往维多利亚参加春季赛马嘉年华的国际赛马。”



尽管我们在全球纯种赛马方面确实拥有最好的安全记录，但这并不能阻止我们努力做得更好。 Dr Grace Forbes, Racing Victoria Veterinary Service General Manager

多年来，保护赛马联盟也一直在记录年度赛马死亡的数目。





“澳大利亚赛马场平均每2.5天就有一匹马被杀。还有数千匹马被带离赛道，在幕后受伤和死亡，而这是我们从未知道的。在过去的10年里，墨尔本杯日在弗莱明顿有八匹马被杀。因为它们因争夺大奖而受伤。而且因为让马匹康复既昂贵又耗时，而且对马来说真的很难做到，所以他们会对受伤马匹实施安乐死。”



Thoroughbreds are a type of horse breed known for their fast running speed. They can maintain speeds between 60 to 70 km/hr. Source: Getty / Getty Images AsiaPac 疲劳性骨折是发生在马身上最常见的损伤，就像在人类运动员身上发生的那样。





佛比博士说早期发现是关键。





“我们在早期检测损伤的方法之一是利用我们先进的诊断成像技术。”





维州赛马机构（Racing Victoria） 与州政府共同购买了第一台用于马匹的常设CT扫描仪。





“对马进行CT扫描非常困难，因为它们需要马进行全身麻醉。有了这台新机器，我们能够在他们站立和清醒时执行非常详细的扫描，而且速度也非常快。”





现在，在参加春季赛马嘉年华之前，每匹马都需要进行站立身体扫描。





然而，保护赛马联盟坚持认为，人们可以通过其他方式打扮并享受美好时光，而不涉及虐待动物或赌博问题。





“我们仍然可以聚在一起，举办筹款活动和各种有利于动物福利的事情。”





无论您的立场如何，墨尔本杯都是澳大利亚历史和文化的一部分，最有名的马匹及其传奇都受到珍视。





如果您或您的亲人受到问题赌博的影响，您可以联系在线赌博帮助网站 (Gambling Help Online dot org dot au)或致电 1800 858 858。 您也可以拨打 Lifeline 13 11 14





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。



