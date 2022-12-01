舞台剧《爱·能...》探讨海外华人精神健康问题 引发共鸣

SBS 普通话电台其他收听方式 舞台剧《爱·能...》探讨海外华人精神健康问题 引发共鸣Play09:37SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.8MB)Published 1 December 2022 at 3:22pm, updated an hour ago at 3:25pmBy Lucy ChenSource: SBS 华人Amy王（王千毓）在疫情期间，她创作了舞台剧《爱.能》，引起了世界很多地方的华人的共鸣。Published 1 December 2022 at 3:22pm, updated an hour ago at 3:25pmBy Lucy ChenSource: SBS华人Amy王（王千毓）经历了产后忧郁症，同时，她也面临着自己对身份定位的思考和困惑。在疫情期间，她创作了舞台剧《爱.能》，引起了世界很多地方的华人的共鸣。于是，Amy继续探索海外华人的精神健康问题，开始组织一些心理健康分享的座谈会,并且继续推出这个舞台剧的演出。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【安居澳洲】您享有什么老年护理服务的权利？该如何投诉？“我的健康记录”的安全模式是否安全？【专家点评】SBS早新闻 (2022年12月1日)东方美人惊艳NGV 中国传统服饰走进澳大利亚