舞台剧《爱·能...》探讨海外华人精神健康问题 引发共鸣

华人Amy王（王千毓）经历了产后忧郁症，同时，她也面临着自己对身份定位的思考和困惑。





在疫情期间，她创作了舞台剧《爱.能》，引起了世界很多地方的华人的共鸣。





于是，Amy继续探索海外华人的精神健康问题，开始组织一些心理健康分享的座谈会,并且继续推出这个舞台剧的演出。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。







