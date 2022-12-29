夏季溺水事件频发 热浪、酒精、疫情或是罪魁祸首

SBS 普通话电台其他收听方式 夏季溺水事件频发 热浪、酒精、疫情或是罪魁祸首Play05:11SBS 普通话电台其他收听方式 Stay safe in the water Credit: Laurie Noble/Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.74MB)Published 29 December 2022 at 7:23pmBy MandarinSource: SBS 自圣诞节以来，全国至少有八人溺水身亡，当局呼吁公众更加谨慎，注意人身安全。Published 29 December 2022 at 7:23pmBy MandarinSource: SBS根据澳大利亚皇家救生协会的数据，今年夏天全澳已有16人溺亡，其中包括6名儿童。这个数字是在周三发生冲浪者天堂溺水事件前统计的。澳大利亚皇家救生协会（Royal Life Saving Australia）的首席执行官贾斯汀·斯卡尔（Justin Scarr）表示，酒精往往是假期溺水事件的一个主要因素。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【健身课堂】 悉尼到霍巴特帆船赛看点【华人故事】疫情期间在政府部门用普通话为社区服务获得殊荣2022再回首SBS普通话晚新闻（29/12/2022）