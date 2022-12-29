夏季溺水事件频发 热浪、酒精、疫情或是罪魁祸首

根据澳大利亚皇家救生协会的数据，今年夏天全澳已有16人溺亡，其中包括6名儿童。这个数字是在周三发生冲浪者天堂溺水事件前统计的。





澳大利亚皇家救生协会（Royal Life Saving Australia）的首席执行官贾斯汀·斯卡尔（Justin Scarr）表示，酒精往往是假期溺水事件的一个主要因素。



