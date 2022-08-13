SBS早新闻（2022年8月13日）

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Published 13 August 2022 at 10:01am
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澳大利亚能源市场将进行重大改革；政府同意制定计划解决教师短缺问题；美国前总统特朗普的住宅被FBI搜查；英国正式宣布英格兰地区发生干旱

Published 13 August 2022 at 10:01am
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