SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年8月13日）Play13:52SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.69MB)Published 13 August 2022 at 10:01amSource: SBS 澳大利亚能源市场将进行重大改革；政府同意制定计划解决教师短缺问题；美国前总统特朗普的住宅被FBI搜查；英国正式宣布英格兰地区发生干旱Published 13 August 2022 at 10:01amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多能源市场重大改革：政府向可再生能源过渡提供帮助警方就许智峰悉尼遇袭事件展开调查为解决师资危机 澳洲政府考虑向海外教师发放快速通道签证澳洲学前班孩子将通过app学外语分享Latest podcast episodes【园艺热线】种植防涝小贴士之：建菜畦或起高垄SBS晚新闻（2022年8月12日）【疫苗快报】政府宣布无Medicare卡也可获得新冠抗病毒口服药物SBS早新闻（8月12日）