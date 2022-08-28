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SBS早新闻（2022年8月28日）

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Published 28 August 2022 at 10:22am
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首批难民根据安置计划抵达澳洲；政府将于下周公布一系列经济数据；巴基斯坦致命洪水造成近千人死亡；英国将向乌克兰捐赠6架水下无人机

Published 28 August 2022 at 10:22am
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