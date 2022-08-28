SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年8月28日）Play13:34SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.42MB)Published 28 August 2022 at 10:22amSource: SBS 首批难民根据安置计划抵达澳洲；政府将于下周公布一系列经济数据；巴基斯坦致命洪水造成近千人死亡；英国将向乌克兰捐赠6架水下无人机Published 28 August 2022 at 10:22amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多首批难民根据政府新的安置计划抵达澳洲巴基斯坦致命洪水造成近千人死亡莫德纳起诉辉瑞和BioNTech侵犯其专利权美司法部公布特朗普搜家宣誓书Advertisement分享Latest podcast episodes澳高等教育学费是否应该下调？学生及专家持不同观点【生活杂志】为何我们在说中文时会不自觉地掺入英文？高尔夫球教练舒曼：新手如何快速入门？【园艺热线】潜叶虫的危害和防治