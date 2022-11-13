SBS 普通话电台其他收听方式 David:我记忆里的“供销社”Play11:17SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (10.33MB)Published 14 November 2022 at 8:02amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS 悉尼市民David Chen分享自己曾经历过的“供销社”时代，称当时的售货员是个“肥缺”。欢迎点击收听。Published 14 November 2022 at 8:02amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS“供销社”这个词，对于现在很多年轻人来说完全没有任何概念，但对不少年龄在“奔五”或以上的华人朋友来说却是一段难以忘却的过往。供销社是农村供销合作社的简称，是中国计划经济时代政府推动集资成立的“超级连锁店”。这样一个年代感极强，甚至都有点久远的词汇因为最近一个月频繁出现在中国甚至海外各大媒体上而突然翻红。今天我们就邀请了曾经亲身经历过“供销社”时代的中澳国际服务有限公司的David Chen来给大家讲述他记忆里曾经的供销社，分享他对供销社“回归”的困惑。AdvertisementREAD MORESBS早新闻（2022年11月13日）维州向中北部地区发布雷暴哮喘警告维州两大政党今天将正式启动竞选活动外长黄英贤将在惠特拉姆演讲中概述重建澳中关系计划分享Latest podcast episodesSBS早新闻（11月14日）自杀和自残看不见的代价SBS早新闻（2022年11月13日）【我们的故事】Prahran选区工党候选人邹慧心：“我希望把华人的声音带进政府”