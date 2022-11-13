David:我记忆里的“供销社”

“供销社”这个词，对于现在很多年轻人来说完全没有任何概念，但对不少年龄在“奔五”或以上的华人朋友来说却是一段难以忘却的过往。供销社是农村供销合作社的简称，是中国计划经济时代政府推动集资成立的“超级连锁店”。







这样一个年代感极强，甚至都有点久远的词汇因为最近一个月频繁出现在中国甚至海外各大媒体上而突然翻红。今天我们就邀请了曾经亲身经历过“供销社”时代的中澳国际服务有限公司的David Chen来给大家讲述他记忆里曾经的供销社，分享他对供销社“回归”的困惑。



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