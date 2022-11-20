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全国石棉宣传月：警惕家居环境中的石棉纤维

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A worker wearing protective clothing while clearing the hazardous substance,asbestos,from an old attic. (GETTY)

A worker wearing protective clothing while clearing the hazardous substance,asbestos,from an old attic. Credit: shank_ali/Getty Images

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Published 20 November 2022 at 11:00am
Presented by Yuye Lu
Source: SBS

石棉作为一种潜在的致命物质，存在于数以百万计的家庭中，然而在澳大利亚的多元文化社区中，许多人没有意识到它所带来的威胁。这个月，人们正在推动提高对石棉暴露风险的认识。据估计，每年澳大利亚约有4000人死于与石棉有关的疾病。

Published 20 November 2022 at 11:00am
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作为三个年幼孩子的母亲，家中存在石棉的可能性让马图克（Anne Marie Matouk）感到担忧。

“孩子们还小，他们到处乱跑，在房子里和后院里跑来跑去，而石棉纤维是如此微小，以至于它们可能无处不在”。

马图克此后安排了一次检查，以了解石棉暴露问题是否存在于她家中。

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“我们进行检查是因为我们正在考虑对房屋进行扩建，我们想完成检查，看看我们家中是否真的有石棉，如果有的话，我们不如直接推倒重建”。

但许多澳大利亚人不知道石棉的危险，甚至不知道它的存在。

石棉是一种天然存在的矿物，石棉物料在受到干扰时会分裂释出石棉纤维并浮游于空气中。

正如马图克所说，石棉纤维被吸入后会滞留在肺部，并引起一系列健康问题。

“它可以导致癌症，肺部问题，肺癌等很多疾病，我们仍然不知道石棉致病的量度，所以即使是很小的量也可以造成某种损害”。

在其对健康的灾难性影响被广泛报道之前，石棉在建筑业的使用在70年代和80年代达到顶峰。

石棉在澳大利亚留下了致命的遗产——澳大利亚是世界上人均石棉使用率最高的国家之一。

最常见的形式是石棉板和波纹屋顶。

但正如石棉检查员汉兹（Lee Hands）指出，石棉也存在于家中。

“通常在墙壁中，在浴缸、淋浴间、水槽、地板表面的油布、乙烯基瓷砖下，有时天花板中也有石棉，特别是在浴室的天花板中”。

许多当地政府在石棉检测、公众教育和石棉清除方面提供帮助。

在西悉尼，坎伯兰市议会（the Cumberland City Council）正在提供免费服务，以提高房主和装修人员对石棉危险的认知。

汉兹说，建议考虑装修或拓建自家房屋的人进行相关检查。

“我们发现很多人在做完装修工作后才意识到他们遇到了石棉问题。因此，我们试图教育社区（知道并了解）石棉或存在于房中的何处，这样他们就不会在知道石棉所在之处前干扰它”。

他说，这不仅是为了房屋居住者的安全，也是为了可能从事房屋装修工作的人。

“他们应该让职业卫生员检查房屋并出具一份报告，以便他们在开始装修工程之前知道房屋中所有石棉的所在之处。然后让持证的石棉清除人员清除石棉，以确保在他们开始工作或进行装修之前将石棉从施工区域清除”。

当赛义德（Shadj Syed）得知1990年以前建造的大多数房屋可能含有石棉时，他也很担心。

于是他报名参加了免费检查。

“我想知道我的房屋中何处有石棉，这样我们可以采取预防措施，如果我们想重新刷漆或做一些装修，我们可以采取适当的行动”。

若在良好的状况下留在原来位置不受干扰，石棉不会分裂释出石棉纤维而浮游于空气中，但对此有顾虑的房主应联系持证检查员。
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