澳洲新建历史档案 以多语言记录澳洲历史

“开放澳大利亚多语言档案”（Opening the Multilingual Archives of Australia，OMAA）的所有资料都是用非英语语言书写的。到目前为止，该档案库已收集50多种语言的书面资料，包括意大利语、希腊语、中文、印度尼西亚语、德语和荷兰语等。原住民语言并未包含在内。





这些资料聚焦于澳大利亚近代史的关键时期，包括殖民、建立国界、两次世界大战和冷战。





这些源材料包括日记、信件、书籍，以及由在澳大利亚居住了两个世纪的各个多语言社群创办的500多种报纸和杂志。





该档案中能看到华人在澳洲的好运故事。





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该项目的负责人Adrian Vickers 教授介绍道：“我们有一些关于中国商店账目的资料，有一些展示了中国人来到澳大利亚并取得巨大成功，之后回到中国购买土地并支持了整个村庄的故事...... 从中文资料中通过翻译，我们还看到了在澳的许多中国工人的故事。”





华工的遭遇也镌刻在老旧泛黄的报章中。1914年的《澳洲华报》（Chinese Australian Herald）的一段摘录，描述了悉尼的一群女裁缝向记者描述她们恶劣的工作条件。





“我们每天从早到晚工作，周末也不例外，否则收入会非常低……尽管政府提供了帮助，但我们的雇主却心机多端。他们从我们的工资中扣除钱款，情况变得越来越糟。如果雇主有一点同情心，你就不会看到我们如此憔悴、疲惫不堪... 我们的心态没有其他人那样健康。这是因为我们每天都低头工作到午夜。”



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该档案包括17世纪法国和荷兰探险家对澳大利亚的记载，有关于淘金热和白澳政策经历的资料，还提供了对移民对澳大利亚土著人口困境的态度的洞察。一本希腊共产主义小册子是1976年编写的，与土著事业产生了共鸣。





“澳大利亚土著人受到了比其他任何少数民族更严重的歧视和残 酷剥削……澳大利亚共产党和其他民主力量支持土著人争取更公平待遇和承认他们权利的斗争。但土著人的问题以及其他澳大利亚工人的问题只能在社会主义社会下得到解决……在这里，这个少数民族的关切被总结，以便其他移民了解我们所居住的国家的最初居民的斗争和追求。”





该项目的构想者、悉尼大学语言与文化学院院长Yixu Lu表示：“在澳大利亚社会中，我们凭借我们的语言专长可以做出很大的贡献，帮助我们更好地理解自己作为新一代澳大利亚人的真实身份以及我们如何看待自己的新国家。这对我们的思维方式和学科保护带来了一种变革，使得我们团结在一起、充分利用我们的语言专长去研究其他语言的所有书面材料，并将它们公之于众。以便我们能更好地了解现代澳大利亚。”



