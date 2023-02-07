国际学生面临澳洲生活的新压力

澳大利亚大学是国际学生的首选，尤其对于中印两国学生而言。大流行之后，学生们生活并不轻松。一方面要面对学业压力。对于兼职工作的学生而言，另一方面还需要平衡工作、生活、以及学习。





来自印度的国际学生纳尼哈尔·辛格 (NauNihal Singh) 正在充分利用不受限制的学生工作时间，一周工作35个小时来赚取学习期间的生活支出。





辛格目前在墨尔本一家超市从事货架整理的工作。他坦言：“自从在超市工作以来，我见证了物价上涨。租房和出行是我现在最大的支出，全都需要工作来自给自足。”







此外，来自中国的留学生也将会在未来短期内大量入境。由于1月28日中国宣布禁止远程在线学习，这将迫使大约4万名中国学生返回澳大利亚参加面授课程。





“学校正忙于准备更多的面对面教学，以恢复大流行之后的正常校园生活。”墨尔本皇家理工大学副校长谢尔曼·杨 (Sherman Young) 如是说。这其中会有一部分人像辛格一样，以兼职工作来负担在澳学习期间的生活支出。





对此，澳大利亚教育协会首席执行官菲尔·霍尼伍德 (Phil Honeywood) 坦言了他的担忧。他说：“学生们兼职打工可能会影响到教育质量。有的学生同时做几份工作，因为对学生签证的工作时长没有限制。这对于学生而言有很大的压力。”





辛格也坦言：“尽管澳大利亚工资不错，目前也不限制工作时长，但是我还是主动减少了工作时间。因为太累了，一周工作超过40个小时让我无法平衡生活。”





与此同时，霍尼伍德也表示出对学生心理健康的担忧。他说：“澳大利亚缺乏跨文化能力或跨文化训练合格的心理学家和心理健康辅导员。学生们会在预约心理辅导的同时担心对方不了解一些特定文化背景、期望、以及真正的心理健康问题。”





澳大利亚目前不限制国际学生工作时间是很多人来这里学习的额外动力。在2022年后六个月，共有大约83000份学生签证申请来自中印两国。然而，霍尼伍德先生说，这种局面很快就会改变。他说：“内政部长克莱尔·奥尼尔 (Clare O’Nei) 已经宣布从今年6月起重新设定国际学生每周20个小时的工作上限。因为不仅重视学生的压力，也对这些年轻人的动机表示担忧。不清楚他们来澳是真的学习，还是试图进入澳洲经济领域赚钱。”





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



