SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年11月20日）Play13:51SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.68MB)Published 20 November 2022 at 10:05amSource: SBS 亚太经合组织会议昨天在曼谷闭幕；澳大利亚与印度达成新的贸易协议；气候峰会因各国未达成协议而延期；FIFA主席在世界杯开赛前发表演讲Published 20 November 2022 at 10:05amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多FIFA主席在世界杯开赛前发表演讲 回击西方批评马来西亚大选于昨日举行 各党竞争激烈新州政府同意工会要求 居民下周可免费乘坐火车阿尔巴尼斯：朝鲜试射导弹需受全球谴责分享Latest podcast episodes全国石棉宣传月：警惕家居环境中的石棉纤维Prahran选区绿党候选人Sam Hibbins：我们要加倍努力结束种族主义【生活杂志】 全球人口破80亿背后有哪些值得关注的人口现象？【健身课堂】舞者如烟用舞蹈向澳洲人介绍中国传统文化