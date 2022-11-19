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SBS早新闻（2022年11月20日）

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Published 20 November 2022 at 10:05am
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亚太经合组织会议昨天在曼谷闭幕；澳大利亚与印度达成新的贸易协议；气候峰会因各国未达成协议而延期；FIFA主席在世界杯开赛前发表演讲

Published 20 November 2022 at 10:05am
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