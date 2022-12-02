SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（12月3日）Play13:34SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.42MB)Published 3 December 2022 at 9:44amSource: SBS 澳领地禁止安乐死立法禁令解除；新州财政税务局撤销部分新冠罚单；中国或将放宽疫情“清零”政策；马克龙对美国进行国事访问。Published 3 December 2022 at 9:44amSource: SBS请在 Facebook和Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MOREChemist Warehouse被控涉嫌出售冒牌香水“大白”与汉服：巴丢草作品拷问中国“清零”政策分享Latest podcast episodes【生活杂志】长新冠是什么？有哪些症状？【闲话澳洲】精白粉、全麦还有裸麦？欧陆面包用料大不同青少年高尔夫冠军赛：看“球童”父母玩转亲子关系中国放宽新冠限制措施 习近平首就抗议活动发表评论