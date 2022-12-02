SBS早新闻（12月3日）

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Published 3 December 2022 at 9:44am
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澳领地禁止安乐死立法禁令解除；新州财政税务局撤销部分新冠罚单；中国或将放宽疫情“清零”政策；马克龙对美国进行国事访问。

Published 3 December 2022 at 9:44am
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