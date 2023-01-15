澳大利亚年度人物提名者呼吁关注移民

人们可能刚刚结束自己的新年假期，但在西悉尼，一些人的工作正如火如荼的进行着。





这个仓库里闷热难耐，没过多久，里面的人就会开始冒汗。他们正急迫的把不易腐烂的食物打包成包裹，以便在周末分发。





其中包括慈善机构Turbans 4 Australia的主席阿玛·辛格。





这个仓库属于他的慈善机构。





他说，慈善机构每周向西悉尼面临温饱问题的人提供多达500个食物包裹。





“永远没有尽头。生活成本在上涨，人们承受着巨大的经济压力，燃料成本在上涨，包括能源在内的一切都在上涨，所以我们可以为我们澳大利亚同胞提供的帮助不算什么。”





这些志愿者在过去的几年里非常忙碌。





他们为受到干旱、丛林大火和洪水影响的灾民提供了必需品，并为在新冠疫情封锁期间被隔离的人们提供了物资。





辛格说他的慈善机构是为各种背景的人服务的，他的志愿者也来自各行各业。





“我们有印度背景的人，有澳大利亚人，有黎巴嫩人、意大利人、亚洲人，每个人都为了一个目的聚集在一起，那就是给他人提供帮助。这就是上帝，我们一起吃一顿饭，我们会吃印度小吃、黎巴嫩的塔布勒沙拉和一些纸杯蛋糕，所以这是一个巨大的国际化志愿者组合，这就是澳大利亚。”





正是这项工作让辛格受到本月澳大利亚年度当地英雄奖的提名。





他说，为他人服务的奉献精神源于他强烈的锡克教信仰。





他邀请SBS新闻记者到位于西悉尼的一个寺庙，他说自1998年抵达澳大利亚以来他一直都去那里。





“锡克教的核心宗旨是无私地为他人服务。所以Turbans 4 Australia慈善机构，是为整个社会服务的，没有任何种族之分、没有歧视或宗教。”





走在位于西南郊区Campbelltown的辛格的高中外，辛格说他对15岁时来到澳大利亚的地方有着强烈的情感依恋。





像许多移民一样，那时作为一名新生对他来说是一个挑战。他当时就是通过做志愿服务来克服了这些挑战的。





他在澳大利亚年度人物颁奖典礼之前表示应该为移民寻找更容易的途径。





“我想我要讲述移民的故事，他们的挣扎是什么，他们是如何用了很多年时间才安定下来的。提着一只手提箱到这里开启生活是一段漫长的旅程。人们不得不把很多梦想和抱负搁置一旁，只为家人能解决温饱问题。这是对他们社会的巨大贡献，也是对他们家庭和个人抱负的巨大牺牲。”





他说，许多移民带着高水平资格证书来到这里，却被迫从事着非技术性的工作。





“他们不会在这里担任相同的角色，因为他们没有本地经验。尽管他们可能拥有学位和资格证书，但他们必须重新开始并在澳大利亚系统中重新评估。其中很多也需要花时间和金钱。我认为必须有一种方法来鼓励更多的人回到自己的职业。让他们在这里更加容易。”





辛格的慈善事业是滴水之恩的慷慨解囊但却给予他人极大帮助的一个例子。





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