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欧佩克石油输出国组织决定削减石油产量

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The Organisation of Petroleum Exporting Countries

The Organisation of Petroleum Exporting Countries Source: AAP

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Published 6 October 2022 at 4:44pm
By Marcus Megalokonomos
Presented by Lucy Chen
Source: SBS

石油输出国组织欧佩克已同意更大幅度地削减目标石油产量。

Published 6 October 2022 at 4:44pm
By Marcus Megalokonomos
Presented by Lucy Chen
Source: SBS
石油输出国组织欧佩克（OPEC）是一个由13个国家组成的政府间组织。

该组织已决定减产以提振油价。

能源部长们同意从11月开始每天减产200万桶，这超出了原来的预期。

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美国批评了这一举动。

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