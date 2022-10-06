欧佩克石油输出国组织决定削减石油产量

石油输出国组织欧佩克（OPEC）是一个由13个国家组成的政府间组织。





该组织已决定减产以提振油价。





能源部长们同意从11月开始每天减产200万桶，这超出了原来的预期。





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美国批评了这一举动。





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