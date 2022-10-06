欧佩克石油输出国组织决定削减石油产量

SBS 普通话电台其他收听方式 欧佩克石油输出国组织决定削减石油产量Play04:36SBS 普通话电台其他收听方式 The Organisation of Petroleum Exporting Countries Source: AAP下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.21MB)Published 6 October 2022 at 4:44pmBy Marcus MegalokonomosPresented by Lucy ChenSource: SBS 石油输出国组织欧佩克已同意更大幅度地削减目标石油产量。Published 6 October 2022 at 4:44pmBy Marcus MegalokonomosPresented by Lucy ChenSource: SBS石油输出国组织欧佩克（OPEC）是一个由13个国家组成的政府间组织。该组织已决定减产以提振油价。能源部长们同意从11月开始每天减产200万桶，这超出了原来的预期。Advertisement美国批评了这一举动。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes说一口好听的印式中文？多元社区家庭鼓励孩子成为多语言人才【观点】澳联储调息幅度下降 通胀还将持续SBS普通话晚新闻（6/10/2022）炒车花：风险投资新操作？昙花一现变数大