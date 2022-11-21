圣诞前通过劳资关系法案的计划

尽管遭到反对党的多次强烈反对，联邦政府仍在推进其劳资关系法案。





议会的最后两周看来将会充满争议，因为总理安东尼 • 阿尔巴尼斯试图在他们今年休会之前通过工党对工作场所政策和谈判权进行改革的法案。





该法案被称作“稳定的工作，更好的薪酬”法案，是工党试图提高工资，并履行多项参选时的承诺。





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这些承诺涉及把男女薪酬平等作为《公平工作法》的目标，并禁止雇主对工资保密的条款。





在 9 月举行的就业和技能峰会上，政府听取了工会担心的问题，他们决定在法案中包括要求灵活工作和向多雇主谈判的权利。





虽然这些增加的条款被认为是有争议的，但财政部长吉姆•查默斯表示，这些变化对于促进澳大利亚工人涨薪必定是有好处的。





他说：“在两周内真正重要的议会会议上取得了更大的进展。这是议会通过修复导致工资停滞十年的破碎的薪酬协商体系来再次推动工资上涨的大好机会。”





该法案提出了多雇主谈判的三个分支：首先是合作，这是小企业的选择加入；其次是支持，包括低收入、以女性为主的行业，如老年护理和育儿服务；最后是单一利益，适用于任何可以证明有共同利益的雇主们。





独立参议员杰基·兰比对该法案和联邦政府提供的时限提出异议。





她说：“我可以告诉你，我对在接下来的两周内仍然投票支持它没有信心，因为我没有足够的时间，接近足够的时间继续与在塔斯马尼亚的小型企业和大型企业进行沟通，这是一个问题。我不想以一种大战的方式来收尾，因为你正让我们所有人再推迟了一个星期闭会，等我们都被整得疲惫不堪了，最后不得不投你一票。”





单一利益谈判分支允许跨多个不同雇主的工人一起就企业协议进行协商，前提是他们可以争辩说，共同努力是相关的且有益的。





它还指出，这些工人现在可以在没有雇主事先批准的情况下开始谈判，如果雇主拒绝，他们可能受到公平工作委员会的裁决。





几家商业论坛抱怨说，这将对行业范围内的罢工放行，并将对小企业产生不成比例的影响。





澳大利亚商会在周一发表了一封公开信，恳请参议员将这些新增措施拆分成一项单独的法案。





如果不能拆分，他们要求彻底反对该法案。





参议员兰比也表达了同样的看法，认为联邦政府没有严肃对待企业的担忧。





她说：“说真的，这些法律将影响小型企业到中型企业，我们对此存有疑问。所以，我们需要讨论这个问题，我只是看不到你可以在圣诞节前通过这一法案。再一次，我建议你考虑一下把草案拆分，圣诞节以后，我们再来看另外 10% 或 15% 的草案——就这么简单。这对于涨薪不会产生天壤之别。那是肯定的。”





尽管有这些反对意见，联邦政府还没有拆分或调整法案的计划。





财政部长查默斯认为，多雇主谈判的这些变化对于工资变动至关重要。





他说：“我们需要修复谈判系统才能做到这一点。所以，我们正在与商界、工会运动、中立议员和其他对此感兴趣的人进行大量对话，试图在议会圣诞假期闭会前通过这一法案。”





总理安东尼·阿尔巴尼斯在周一向国际工会联合会发表的讲话中反击了该法案的反对者。他说：“有些人反对这些变化。这些人想要为这一进程设置障碍。那些具有根深蒂固的意识形态、反对工人为他们的付出而应获公平报酬的人，他们不知何故相信增长经济的唯一途径是限制机会和降低安全性。”





阿尔巴尼斯承认，议会可能需要更多的会议时间才能最终确定该法案，并获得参议员 大卫 • 波科克 等人的支持。





如果工党能够获得绿党和参议员大卫 • 波科克的支持，该法案应该会在圣诞假期前通过。





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