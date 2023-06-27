【SBS新闻快报】新州安全驾驶扣分减免计划将快速推进

根据新南威尔士州快速推进的新计划，如果司机在12个月时间内没有违规驾驶记录，他们以前因违规被扣的分数可能会减少一分。





这项旨在奖励新州安全驾驶司机的计划，是新州工党在选举中作出的承诺，当时工党保证将为这一计划提供560万澳元的支持。





根据这项计划，持有正式驾照的司机如果在截至2024年1月17日的一年内没有任何违规记录，他们以前因违规被扣的分数将减少一分。



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目前，司机需要等待三年时间才能消除扣掉一分的记录。





为期12个月的试行计划旨在鼓励安全驾驶行为，第一轮扣分减免将从2024年4月中旬开始，整个过程持续大概三个月。





新南威尔士州州长柯明思 （Chris Minns） 表示，大约将有170万司机符合资格。





“我们认为这是一项重要举措。长期以来在新南威尔士州，对于扣分关注的重点是增加财政收入，”他说。





“我们并不是说所有的扣分都会被减免，我们当然也不是说长期被扣分的司机将有资格消除所有扣分。”





“但话说回来，特别是当你正处于失去驾照的边缘时，这样的减免是做正确事情的巨大动力。”





公路交通部长格雷厄姆（John Graham）表示，这一试行计划的长期可行性将取决于它是否会减少违规驾驶的罚款。





他说：“我们将关注这一计划的运行情况，这是对社区的一次强烈呼吁，那就是‘让我们安全驾驶吧’。”





为了使这个计划能够真正实施，政府需要改变对新州交通部门的相关立法，以便其真正有权减免扣分，这也将成为工党未来一周的重要关注点。





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