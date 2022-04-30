家有兔宝迎新春 华人祈愿“毛顺屎圆”健康平安

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2023年农历新年为兔年，每12年一次的小兔专属生肖年也让许多家中养兔的人们心怀期待。





养有两只垂耳兔“宝宝”的Vivian雯雯说，希望新的一年里自家小兔可以“毛顺屎圆”，也希望远隔重洋的家人们尽快“阳康”。



一眼万年 爱猫人变养兔人

雯雯在2020年疫情期间迎来了自己的第一只小兔Timi。





她说，自己原本帮朋友短暂养过猫，当时对猫比较喜爱，但在宠物店中对Timi“一眼万年”。



雯雯的两只小兔Timi和瑶瑶。 Source: Supplied “我去的那一天，她在的位置刚好是在我的视线平视的范围，我就看到她，哦，好可爱，她当时……就是一个手掌一样的大小，”雯雯回忆说。





宠物店老板让她抱抱这只可爱的小兔， 这一抱就撒不开手了。



LISTEN TO 【萌宠乐园】后疫情时代：如何帮助宠物适应新生活 SBS Chinese 30/04/2022 35:25 Play

在下决心把Timi带回家前，雯雯也有许多自己的顾虑：“听说兔子粑粑比较臭，会导致家里有不好闻的味道，还有说小兔子比较难养，因为它们身体比较娇弱。”





宠物店老板表示这些都是“江湖传闻”，只要科学喂养就不会出问题，而雯雯也在饲养小兔的过程中证实了这一点。





如今，她专门在家中辟了一块区域作为小兔的“地盘”，里面城堡、走廊、厕所、别墅应有尽有，兔兔在里面可以自由穿梭，而已经通过训练学会定点上厕所的Timi和瑶瑶如今也非常“干净省心”。



雯雯特地为Timi和瑶瑶海淘的兔兔“城堡”。 Source: Supplied 宠物护理组织Greencross表示，由于繁殖较快，野兔在澳大利亚被归为入侵物种，每个州都有相应措施来遏制兔子泛滥问题，在昆州甚至严令禁止居民饲养宠物兔。为了澳大利亚的生态环境，养兔人应该尽量为爱兔在家中划分区域，避免小兔“越狱出逃”。



“不要轻易抛弃”

兔年将近之际，社交媒体上也有不少网友表示想要迎接一只兔宝宝回家。





为了给Timi找个伴而领养了第二只小兔瑶瑶的雯雯回忆往事，表示希望每个想要饲养小动物的人都慎重考虑，要做好对小动物的一生负责到底的准备。



瑶瑶的主人离澳前万般无奈将她托付给了雯雯，但刚到雯雯家时，瑶瑶也有一段低沉时期。





“持续了四天时间，是完全不吃不喝的状态。实在没有办法，带她去看医生，医生说她长时间不进食不喝水已经脱水了，”雯雯回忆说。





在瑶瑶恢复饮食后，雯雯发现她其实“是一只非常贪吃的小兔子”，联想到之前那段低落的日子，雯雯认为瑶瑶应该是“知道她的妈妈不要她了”。



Timi和瑶瑶。 Source: Supplied Timi和瑶瑶。 Source: Supplied 瑶瑶是从阿德莱德远道而来的农展兔后代，雯雯说她“明显比Timi聪明很多，更通人性”。



所以当时我的感触就是，小兔子其实是很敏感的，一个小动物，如果要养它，就不要轻易地去抛弃它。

每一个小动物刚到家中，都需要主人给予足够的耐心。雯雯说，刚到家中的瑶瑶也会啃拖鞋、搞破坏，自己也曾花了不少时间教会瑶瑶像Timi一样使用厕所，Timi还曾从小兔专属区域中“越狱”……但度过了这段磨合期后，雯雯如今认为小兔子是“最好养的小动物了”。



兔与兔大不同

墨尔本有一个养兔者微信群，群友会不定期带着小兔举行聚会。雯雯通过长期观察，发现小兔也有“社牛”、“社恐”之分。



墨尔本兔群聚会中的小兔们。 Source: Supplied Timi第一次出门“社交”时，曾两个小时缩在角落一动不动，当时现场出现了小小的骚乱，Timi甚至被不小心踩了两脚，但仍旧“自己窝着，冷眼旁观”。





但也有别人家的小兔子，堪称兔中“社牛”，“跟谁都去哈拉一下、跟谁都玩一下”。





不过总体而言，雯雯认为参加集体活动会让人与兔都获得新奇的快乐体验。她透露，墨尔本兔群正在商量新一轮聚会的时间；除了大型的兔兔聚会，在当初购买Timi的宠物店，时不时也会有线下的小聚。





兔年将至，雯雯表示自己也会在节庆时给兔兔加餐，并让兔兔穿上可爱的小衣服拍照留念。



节庆时分，雯雯也会给小兔穿上漂亮的衣服或项圈拍照留念。 Source: Supplied

展望新年，她最大的愿望是兔兔“毛顺屎圆”，家人平安健康。





“是这样的，兔兔健康的重要标志就是它拉出来的粑粑是又大又圆的这种，”她解释道，并笑称养兔人和家里有孩子的家长一样，时常会在群里交流讨论孩子的健康状况，“我们养兔兔的就每天观察兔兔的粑粑，在群里经常讨论屎圆不圆的事情”。





“然后关于我自己的话，因为这两年新冠疫情一直在持续，现在我国内的家里人最近都阳了，希望自己和家里人可以健健康康的。”





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