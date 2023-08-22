【圆桌健谈】疫情和生活压力让人磨牙？您知道磨牙的原因是什么吗？

您是否很难想象，新冠大流行和生活成本上升会与牙科问题息息相关？有牙科专家观察到，近几年疫情和生活压力让一种常见的牙科问题变得更加严重。





磨牙和睡眠呼吸障碍专家、澳大利亚牙科协会（ADA）联邦行政委员安德鲁·吉卡斯（Andrew Gikas）博士表示，大流行期间，澳大利亚和全球范围内的磨牙现象有所增加。





要解释为什么这些因素会与磨牙联系在一起，还得从磨牙的原因说起。本期《圆桌健谈》将为您带来专家的解读。



疫情和生活压力让人磨牙？

磨牙（teeth grinding）也称磨牙症（bruxism），是指咬住、打磨或咬紧牙齿的现象，通常来说是一种无意识的行为，在清醒时和睡眠中都有可能会发生。



磨牙不是正常咀嚼运动的一部分，会导致牙齿磨损，并可能对牙齿和颌关节造成损害。





吉卡斯博士表示，由于长期的繁忙、生活成本飙升以及大流行的持续影响，我们日常生活中的压力和紧张感不断加剧，“使我们不得不磨牙”。





他观察到，近几年间，患者出现了更高比例的牙齿断裂和修复物断裂症状，这些都是磨牙的症状。





墨尔本Maven Dental Collins St的首席牙医安东尼·奥鲁克（Anthony O’Rourke）博士也表示，他已经目睹了15%到20%的病人出现磨牙和相关症状，且病人症状的强度和严重程度也有所增加：“最初的增加与大流行的开始相吻合，并似乎随着当前的生活成本危机而继续增加。”





但为何压力大会导致更多人磨牙？





吉卡斯博士说：“随着压力水平的增加，人们总体上有更多的担忧，他们会变得更加焦虑，可能会睡得更少，这是有道理的。”



口面部疼痛治疗师梁山医生。 Source: Supplied 墨尔本TMJ And Facial Pain Centre的口面部疼痛治疗师梁山也表示，良好的睡眠是身心健康的基础，如果睡眠不佳，夜间就更容易咬牙、磨牙。



磨牙并不是一个单纯的口腔问题

梁医生表示， 睡眠问题与牙科健康、颌面部健康息息相关，进一步解释说，磨牙其实是一种人体缓解呼吸不畅的方式。





“主要是因为咬牙和磨牙，它可以是呼吸道自我保护的一个机制。如果说我们有夜间呼吸不畅，甚至有夜间呼吸暂停的情况的话，我们的咬牙、磨牙就会更多。”





梁医生进一步解释道：“我们在睡觉的时候（如果）有夜间呼吸暂停的症状，其实是因为在呼吸的时候，我们的气道时而阻塞或者关闭。我们的大脑其实没有办法辨别究竟是为什么突然它就关闭了，它只是会意识到说我们呼吸不畅、供氧不足，这其实是对于身体来讲是具有威胁性的一个状态。”



LISTEN TO 【圆桌健谈】这些刷牙的误区 您中招了吗？ SBS Chinese 23/06/2023 13:55 Play

“那么大脑唯一能够做的就是，希望能够把我们的下巴尽量地向前去‘固定’住，从而更好地打开我们的这个喉咙或者嗓子，它其实更多地是一个应激性反应，那这样如此往复，就变成了夜间咬牙和磨牙的这么一个情况。”





梁医生说，成人夜间咬牙、磨牙不仅影响睡眠质量，同时也容易引发肌肉僵直，直接的后果便是早上醒来后“会觉得面部特别地僵”，甚至还会引发起头痛等情况，再严重的或还会导致颞颌关节（TMJ）问题。





因此，可以说磨牙症不仅成因并不单纯与口腔有关，其后果也可能超出口腔问题的范畴，需要引起重视。



儿童磨牙也与呼吸有关

许多孩子家长们应该也对磨牙并不陌生，孩子夜间磨牙也让许多宝爸宝妈们头疼不已。



墨尔本Knoxfield Dental Care的余允思医生（Dr. Si Si Yu）。 Source: Supplied 墨尔本Knoxfield Dental Care的余允思医生表示，小朋友长牙时牙齿不舒服，睡觉时偶尔下意识地磨牙“是正常的”。但若儿童频繁磨牙，多半也与呼吸问题有关。





她说：“如果孩子有腺样体肥大或者是喉部结构有堵塞的话，可能就会导致呼吸不是很顺畅，孩子会通过磨牙来不停调整舌尖或者牙齿的位置让呼吸能更顺畅，磨牙一般是这个导致的。”





她建议家长跟牙医详细讨论孩子的相关情况，从孩子的年龄和磨牙频率，以及另外两个重要症状是否出现，来判断孩子磨牙的成因：“一个就是晚上口腔是张嘴呼吸的，二就是有听到小孩子有打呼噜的声音。”





“就是磨牙（的同时）打呼噜跟张嘴睡觉，这三个联合在一起，而且是每晚的话，那我一般会给家长一张问卷，去看看孩子还有没有别的症状，比如说有些小孩子还会尿床，或者睡醒还是觉得很累，那我就会建议去看一下耳鼻喉专科，看看需不需要做一些诊断或者是治疗。”





余医生表示，夜间睡眠质量差或呼吸不畅会影响孩子的发育，因此出现磨牙问题需要引起重视。



无论是成人还是儿童，磨牙都不是一件小事儿。





但是，余医生指出，家长们对于孩子磨牙一事无需过于紧张，因为若孩子换牙前磨牙，乳牙尽管磨损但总会脱落；且随着孩子的成长，鼻腔进一步发育，鼻窦“自然更空旷”，呼吸问题或能自行缓解。





而对于成人来说，梁医生则建议大家维持良好的生活习惯，“包括好的睡眠、健康的饮食、良好的心态”。





点击收听完整节目。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



