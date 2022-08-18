最新研究表明 多数澳洲人支持规范电子烟使用

自2021年10月1日起，在澳洲未经有效许可或处方销售含有尼古丁的电子烟被界定为非法行为。





电子烟以其诱人的气味、色彩鲜艳的包装越来越受到年轻人的欢迎。但它们令人上瘾的性质，以及缺乏对它们真正意义的了解，电子烟的安全问题继续引发公众的关注。





澳大利亚癌症委员会癌症控制政策主任梅根 （Megan Varlow）表示，电子烟的诱人特性是被设计的。





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他们把电子烟做得很有吸引力，并营销他们的风味，外观设计得很有趣，很吸引年轻人。 他们在通过同龄人进行宣传的方面也做得非常好，让年轻人在没有意识到在做什么的情况下去获得这个非法产品。

澳大利亚戒烟与癌症委员会的一份联合报告显示，83% 的澳大利亚人希望联邦和州政府对没有有效处方的情况下非法销售尼古丁电子烟的零售商进行打击。





该研究还表明，大多数澳大利亚人还认为电子烟很容易上瘾。





维州戒烟协会的主管沙拉·怀特（Sarah White） 博士告诉 SBS 新闻，大多数电子烟用户是18至24岁的年轻人。







在接受调查的3522名澳大利亚成年人中，超过70%的人同意这一说法。





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