华人亲历岩钓生死时速：看似平静的海面突起夺命大浪

Avoca Beach at 6am (By Mr. Fan Zhang).jpeg

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两年前，华人张凡在一个风平浪静的夜晚岩钓时，亲眼目睹5位在同一地点的岩钓者被卷入海中，三人失去生命。

1月19号，来自新州的一位年仅35岁男子在和未婚妻去新西兰皇后镇度假的时候，为了救一位遇到危险的孩子而溺水身亡。

当时他正在Wanaka湖的水域附近。这已经是该地在一周内第二次发生这样的事件。

在湖边，当地人一直敦促当地政府立下醒目标牌，提醒大家不要下水游泳。而在此之前，当地人自己简单在那里立了一个简陋的牌子，进行警告。

美丽诱人的Wanaka湖水看似平静，实则湖水冷暖交替，而且在出其不意的地方突然变得很深。

这样的悲剧的事件又一次对社区敲响警钟：在从事水上运动的时候一定要注意安全，并且尽量选择有安全标识的地方进行水上运动。

有时候看起来平静的水面，总有可能风浪骤起，或是暗藏危险。两年前，华人张凡在一个风平浪静的夜晚岩钓时，亲眼目睹5位在同一地点的岩钓者被卷入海中，三人失去生命。

张凡提醒，去钓鱼之前一定要确定钓点的浪高、天气情况，还要穿好救生衣，并且尽量和有经验的人结伴前去。

他还提醒钓鱼新手，千万不要看到人多的地方，就以为那里是安全的钓点，一定要自己先做好功课，并且在钓鱼的过程中时刻保持警惕，注意观察海面的变化，始终把安全放在第一位。

请点击图标收听采访。
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澳大利亚最夺命的运动：岩钓

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